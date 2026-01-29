Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне обсуждают введение нефтяной блокады Ирана, пишет FT
10:55 29.01.2026 (обновлено: 12:10 29.01.2026)
В Вашингтоне обсуждают введение нефтяной блокады Ирана, пишет FT
Американские власти рассматривают возможность ограничить экспорт нефти из Ирана, сообщила Financial Times.
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Американские власти рассматривают возможность ограничить экспорт нефти из Ирана, сообщила Financial Times.
"В Вашингтоне и ближневосточном регионе есть обсуждения, что США могли бы блокировать экспорт иранской нефти, как это случилось с Венесуэлой", — пишет газета со ссылкой на бывшего сотрудника сферы обороны.

Как отметило издание, Штаты отправили два эсминца в сторону Ормузского пролива, через который проходит треть мировых морских перевозок нефти. Собеседник FT утверждает, что американские военные могут нарушить коммерческое судоходство в Персидском заливе, однако, по его мнению, блокада может иметь опасные последствия.
"В таком небольшом пространстве окно для реагирования на угрозы ракет, БПЛА или небольших судов намного меньше, а также повышается риск просчета", — заявил источник.
В среду глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что к Ирану направляется армада кораблей во главе с авианосцем "Авраам Линкольн". Он пригрозил Тегерану более разрушительной атакой, чем в июне прошлого года, призвав не допустить повторения тех событий. Middle East Eye утверждает, что на этой неделе США могут нанести удары по иранским чиновникам и военным, которых считают ответственными за гибель протестующих.

По данным CNN, Трамп может отдать приказ об атаке после провала переговоров о ядерной программе. Телеканал уточнил, что Вашингтон требует от Тегерана полностью прекратить обогащение урана и ввести новые ограничения на создание баллистических ракет.
Обострение между США и Ираном

В конце декабря в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына шаха, свергнутого в 1979 году.
Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.
Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
