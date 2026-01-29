Рейтинг@Mail.ru
13:48 29.01.2026
Бывший вице-президент ОКР Билалов уехал из России десять лет назад
россия, сша, москва, ахмед билалов
Россия, США, Москва, Ахмед Билалов
Бывший вице-президент ОКР Билалов уехал из России десять лет назад

РИА Новости: Билалов 10 лет назад переехал из России в США

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов, ранее объявленный в розыск, покинул Россию 10 лет назад, сейчас он находится в США, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.
"Десять лет назад покинул РФ, проживает в США", - заявила следователь в суде, который рассматривает ходатайство о заочном аресте Билалова.
Как стало известно из озвученных в суде данных, Билалов и учредитель ООО "Сады Киви" Мусайиб Исмаилов организовали изготовление фиктивного соглашения от 2013 года, согласно которому якобы по поручению Сбербанка 27,3% акций ОАО "Красная поляна" были проданы за 200 миллионов долларов сторонней фирме.
Далее фигуранты обратились в суд в Киевской области с иском к Сбербанку о взыскании упущенной выходы от продажи акций, тот постановил взыскать с финансового конгломерата 200 миллионов долларов. После этого Билалов и Исмаилов обратились уже в суд США с заявлением о признании и приведении в исполнение решения украинского суда, иск пока не рассмотрен. Следствие квалифицировало действия фигурантов как покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Билалов, экс-депутат Госдумы и бывший глава компании "Курорты Северного Кавказа", был связан со скандалом вокруг строительства олимпийских трамплинов. Посетивший в начале 2013 года олимпийскую стройку президент России Владимир Путин подверг резкой критике Билалова, чья компания отвечала за проект. В итоге завершение работ было поручено Сбербанку, а Билалов лишился постов в компании и в ОКР. Позднее в отношении него было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.
Бывшего вице-президента ОКР Билалова обвинили в попытке хищения у Сбербанка
Россия США Москва Ахмед Билалов
 
 
