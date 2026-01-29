Бывший вице-президент ОКР Билалов уехал из России десять лет назад

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Бывший вице-президент Олимпийского комитета России Ахмед Билалов, ранее объявленный в розыск, покинул Россию 10 лет назад, сейчас он находится в США, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда Москвы.