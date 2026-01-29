Рейтинг@Mail.ru
ПВО ночью уничтожила девять украинских беспилотников
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 29.01.2026 (обновлено: 07:45 29.01.2026)
ПВО ночью уничтожила девять украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила девять украинских беспилотников - РИА Новости, 29.01.2026
ПВО ночью уничтожила девять украинских беспилотников
Средства ПВО уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило Минобороны РФ.
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростовская область
брянская область
вооруженные силы украины
безопасность, россия, ростовская область, брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростовская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины
ПВО ночью уничтожила девять украинских беспилотников

Силы ПВО ночью уничтожили девять БПЛА ВСУ над регионами РФ

ЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре – над территорией Ростовской области, по два БПЛА – над территориями Брянской области и Республики Крым и один – над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Бойцы ВС России изобрели специальные патроны для борьбы с дронами ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
 
