ПВО ночью уничтожила девять украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила девять украинских беспилотников - РИА Новости, 29.01.2026
ПВО ночью уничтожила девять украинских беспилотников
Средства ПВО уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за ночь, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T07:17:00+03:00
2026-01-29T07:17:00+03:00
2026-01-29T07:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростовская область
брянская область
вооруженные силы украины
россия
ростовская область
брянская область
безопасность, россия, ростовская область, брянская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростовская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины
ПВО ночью уничтожила девять украинских беспилотников
Силы ПВО ночью уничтожили девять БПЛА ВСУ над регионами РФ