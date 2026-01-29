https://ria.ru/20260129/belgorod-2071053157.html
Жителя Белгорода приговорили к 16 годам колонии за госизмену
Жителя Белгорода приговорили к 16 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 29.01.2026
Жителя Белгорода приговорили к 16 годам колонии за госизмену
Суд приговорил 44-летнего жителя Белгорода к 16 годам колонии строгого режима за государственную измену и перевод денежных средств украинской армии, сообщили... РИА Новости, 29.01.2026
Жителя Белгорода приговорили к 16 годам колонии за госизмену
Жителя Белгорода приговорили к 16 годам колонии за госизмену и перевод денег ВСУ
БЕЛГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Суд приговорил 44-летнего жителя Белгорода к 16 годам колонии строгого режима за государственную измену и перевод денежных средств украинской армии, сообщили РИА Новости в прокуратуре Белгородской области.
Ранее надзорное ведомство информировало, что с января 2023 года по октябрь 2024 года обвиняемый осуществил переводы денежных средств в общей сумме более 600 тысяч рублей на нужды вооруженных сил Украины
и запрещенной в РФ
террористической организации "Азов"*. По данным УФСБ РФ по региону, фигурант использовал специальную интернет-платформу для перевода денег и отчитывался о своих действиях представителям террористической организации и украинским волонтерам, осуществляющим сборы денежных средств.
"Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 44-летнему жителю г. Белгорода
. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)… Виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится
в Telegram-канале прокуратуры.
Уточняется, что первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, а после освобождения будет ограничен в свободе на один год. Приговор не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.
В пресс-службе регионального УФСБ РФ отметили, что именно сотрудники ведомства пресекли преступную деятельность фигуранта.
* Запрещенная в России террористическая организация