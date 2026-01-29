Рейтинг@Mail.ru
Жителя Белгорода приговорили к 16 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:54 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/belgorod-2071053157.html
Жителя Белгорода приговорили к 16 годам колонии за госизмену
Жителя Белгорода приговорили к 16 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 29.01.2026
Жителя Белгорода приговорили к 16 годам колонии за госизмену
Суд приговорил 44-летнего жителя Белгорода к 16 годам колонии строгого режима за государственную измену и перевод денежных средств украинской армии, сообщили... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:54:00+03:00
2026-01-29T17:54:00+03:00
происшествия
россия
белгород
белгородская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20260128/zhitel-2070725490.html
https://ria.ru/20260117/sud-2068453844.html
россия
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, белгород, белгородская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Белгород, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
Жителя Белгорода приговорили к 16 годам колонии за госизмену

Жителя Белгорода приговорили к 16 годам колонии за госизмену и перевод денег ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Суд приговорил 44-летнего жителя Белгорода к 16 годам колонии строгого режима за государственную измену и перевод денежных средств украинской армии, сообщили РИА Новости в прокуратуре Белгородской области.
Ранее надзорное ведомство информировало, что с января 2023 года по октябрь 2024 года обвиняемый осуществил переводы денежных средств в общей сумме более 600 тысяч рублей на нужды вооруженных сил Украины и запрещенной в РФ террористической организации "Азов"*. По данным УФСБ РФ по региону, фигурант использовал специальную интернет-платформу для перевода денег и отчитывался о своих действиях представителям террористической организации и украинским волонтерам, осуществляющим сборы денежных средств.
Cотрудники ФСБ РФ задерживают жителя Ярославля Николая Харитонова - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Житель Ярославля получил срок за госизмену
28 января, 11:46
"Второй Западный окружной военный суд вынес приговор 44-летнему жителю г. Белгорода. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)… Виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Уточняется, что первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, а после освобождения будет ограничен в свободе на один год. Приговор не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.
В пресс-службе регионального УФСБ РФ отметили, что именно сотрудники ведомства пресекли преступную деятельность фигуранта.
* Запрещенная в России террористическая организация
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Суд приговорил газовика из Белгорода к 21 году колонии за госизмену
17 января, 04:49
 
ПроисшествияРоссияБелгородБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала