Суд продолжит рассматривать дело экс-мэра Белгорода четвертого февраля - РИА Новости, 29.01.2026
15:52 29.01.2026
Суд продолжит рассматривать дело экс-мэра Белгорода четвертого февраля
Суд продолжит рассматривать дело экс-мэра Белгорода четвертого февраля - РИА Новости, 29.01.2026
Суд продолжит рассматривать дело экс-мэра Белгорода четвертого февраля
Рассмотрение дела экс-мэра Белгорода Антона Иванова, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, продолжится 4 февраля, сообщили РИА Новости, 29.01.2026
2026
происшествия, белгород, антон иванов, белгородский областной суд
Происшествия, Белгород, Антон Иванов, Белгородский областной суд
Суд продолжит рассматривать дело экс-мэра Белгорода четвертого февраля

Суд продолжит рассматривать дело экс-мэра Белгорода Иванова 4 февраля

БЕЛГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Рассмотрение дела экс-мэра Белгорода Антона Иванова, обвиняемого в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, продолжится 4 февраля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Свердловского районного суда Белгорода.
Антона Иванова признали виновным в получении взяток на сумму около 4 миллиона рублей и превышении полномочий, приговорили к 10 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 11 миллионов рублей в феврале 2025 года. В декабре Белгородский областной суд отменил приговор, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в связи с нарушениями уголовно-процессуального закона, которые выявили при рассмотрении апелляции.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Донецке задержали мужчину за попытку дачи взятки сотруднику ФСБ
Вчера, 07:02
Первое судебное заседание состоялось в среду, 28 января.
"Следующее судебное заседание будет 4 февраля, в 14.30", - сообщил собеседник агентства.
По данным пресс-службы суда, экс-мэру продлили срок содержания под стражей на четыре месяца, до 13 мая.
Представитель суда добавил, что апелляционная жалоба не поступала.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Мэра Звездного городка обвинили в получении взятки
20 января, 14:21
 
ПроисшествияБелгородАнтон ИвановБелгородский областной суд
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
