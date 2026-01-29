Полиция не выявила признаков насильственной смерти россиянина на Бали

ДЖАКАРТА, 29 янв — РИА Новости. В деле о смерти россиянина на индонезийском острове Бали признаков насилия не обнаружено, сообщил РИА Новости следователь полиции, отвечающий за дело погибшего россиянина.

Ранее полиция Бали сообщила, что гражданин России был найден мёртвым в туристическом районе Убуд на острове Бали. В российском посольстве сообщили РИА Новости, что дипломаты выясняют причины смерти гражданина РФ.

"Сообщаем, что по результатам осмотра места происшествия, проведённого полицией совместно с медицинской бригадой, признаков насильственной смерти выявлено не было. В настоящее время мы ожидаем решения со стороны семьи погибшего и посольства для дальнейшего проведения следственных действий", - заявил РИА Новости следователь полиции балийского района Убуд, занимающийся делом о смерти россиянина.