https://ria.ru/20260129/bali-2070909708.html
Полиция не выявила признаков насильственной смерти россиянина на Бали
Полиция не выявила признаков насильственной смерти россиянина на Бали - РИА Новости, 29.01.2026
Полиция не выявила признаков насильственной смерти россиянина на Бали
В деле о смерти россиянина на индонезийском острове Бали признаков насилия не обнаружено, сообщил РИА Новости следователь полиции, отвечающий за дело погибшего... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T09:23:00+03:00
2026-01-29T09:23:00+03:00
2026-01-29T09:23:00+03:00
в мире
бали
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838126317_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_312d3e6cb5829a5007f508d888045250.jpg
https://ria.ru/20260129/virus-2070899296.html
https://ria.ru/20260129/britaniya-2070884038.html
бали
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838126317_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_e09ac93e67082ca6797ba09b6aff134f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бали, россия
Полиция не выявила признаков насильственной смерти россиянина на Бали
РИА Новости: признаков насильственной смерти россиянина на Бали не выявлено
ДЖАКАРТА, 29 янв — РИА Новости. В деле о смерти россиянина на индонезийском острове Бали признаков насилия не обнаружено, сообщил РИА Новости следователь полиции, отвечающий за дело погибшего россиянина.
Ранее полиция Бали
сообщила, что гражданин России
был найден мёртвым в туристическом районе Убуд на острове Бали. В российском посольстве сообщили РИА Новости, что дипломаты выясняют причины смерти гражданина РФ.
"Сообщаем, что по результатам осмотра места происшествия, проведённого полицией совместно с медицинской бригадой, признаков насильственной смерти выявлено не было. В настоящее время мы ожидаем решения со стороны семьи погибшего и посольства для дальнейшего проведения следственных действий", - заявил РИА Новости следователь полиции балийского района Убуд, занимающийся делом о смерти россиянина.
Полицейский добавил, что на данный момент семья находится в трауре в связи с произошедшим, в связи с чем ответов индонезийским стражам порядка "ни от семьи, ни от посольства пока не поступало".