Рейтинг@Mail.ru
Полиция не выявила признаков насильственной смерти россиянина на Бали - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:23 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/bali-2070909708.html
Полиция не выявила признаков насильственной смерти россиянина на Бали
Полиция не выявила признаков насильственной смерти россиянина на Бали - РИА Новости, 29.01.2026
Полиция не выявила признаков насильственной смерти россиянина на Бали
В деле о смерти россиянина на индонезийском острове Бали признаков насилия не обнаружено, сообщил РИА Новости следователь полиции, отвечающий за дело погибшего... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T09:23:00+03:00
2026-01-29T09:23:00+03:00
в мире
бали
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838126317_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_312d3e6cb5829a5007f508d888045250.jpg
https://ria.ru/20260129/virus-2070899296.html
https://ria.ru/20260129/britaniya-2070884038.html
бали
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838126317_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_e09ac93e67082ca6797ba09b6aff134f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бали, россия
В мире, Бали, Россия
Полиция не выявила признаков насильственной смерти россиянина на Бали

РИА Новости: признаков насильственной смерти россиянина на Бали не выявлено

CC BY 2.0 / Jorge Franganillo / Убуд, Бали
Убуд, Бали - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
CC BY 2.0 / Jorge Franganillo /
Убуд, Бали. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 29 янв — РИА Новости. В деле о смерти россиянина на индонезийском острове Бали признаков насилия не обнаружено, сообщил РИА Новости следователь полиции, отвечающий за дело погибшего россиянина.
Ранее полиция Бали сообщила, что гражданин России был найден мёртвым в туристическом районе Убуд на острове Бали. В российском посольстве сообщили РИА Новости, что дипломаты выясняют причины смерти гражданина РФ.
Индийская летучая лисица - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Россиянам в Азии порекомендовали избегать переносчиков вируса Нипах
07:24
"Сообщаем, что по результатам осмотра места происшествия, проведённого полицией совместно с медицинской бригадой, признаков насильственной смерти выявлено не было. В настоящее время мы ожидаем решения со стороны семьи погибшего и посольства для дальнейшего проведения следственных действий", - заявил РИА Новости следователь полиции балийского района Убуд, занимающийся делом о смерти россиянина.
Полицейский добавил, что на данный момент семья находится в трауре в связи с произошедшим, в связи с чем ответов индонезийским стражам порядка "ни от семьи, ни от посольства пока не поступало".
Бэррон Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
СМИ: россиянина признали виновным в нападении на знакомую сына Трампа
01:41
 
В миреБалиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала