Адвокат рассказал, в чем обвиняют экс-депутата Бальбека - РИА Новости, 29.01.2026
12:16 29.01.2026
Адвокат рассказал, в чем обвиняют экс-депутата Бальбека
Экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек обвиняется в разглашении сведений о частной жизни вице-премьера Крыма Елены Романовской, сообщил РИА Новости адвокат одной из РИА Новости, 29.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек обвиняется в разглашении сведений о частной жизни вице-премьера Крыма Елены Романовской, сообщил РИА Новости адвокат одной из фигуранток дела Алексей Анохин.
Ранее Бальбеку продлили арест до 8 февраля, он находится в СИЗО Симферополя. Экс-депутату вменяется три уголовных статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Дело передано в Киевский районный суд Симферополя.
"Относительно нарушения неприкосновенности частной жизни, то речь идет о заместителе председателя правительства Крыма Елене Романовской", - сказал Анохин.
По его словам, Бальбек обвиняется в причастности к незаконному доступу и копированию закрытой компьютерной информации с сервиса электронного документооборота "Диалог" минздрава Крыма. В частности, речь идет о двух документах крымской прокуратуры по вопросам выявленных нарушений в сфере лекарственного обеспечения льготных категорий населения республики, которые в последующем использовались при составлении жалоб, с указанием, по мнению следствия, заведомо ложных сведений, в том числе о деятельности Романовской, которая курирует сферу здравоохранения.
Анохин подчеркнул, что жалобы была подписаны "Александр Иванович Фролов Полковник МВД СССР", реальную личность которого установить не удалось, но в них содержались сведения о состоянии здоровья, диагнозе и лечении Романовской, что расценивается как врачебная тайна и относится к частной жизни.
"Руслан Бальбек вину в совершении преступлений не признает. По его словам, к жалобам, составленным от имени некого Фролова, никакого отношения не имеет и ранее их не видел", - сказал адвокат.
Объявленного в федеральный розыск Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре прошлого года. Вместе с ним по делу проходят еще три человека, в том числе бывшая помощница и экс-сотрудница крымского минздрава Фатиме Совхоз и крымская журналистка Анна Гажала, которая консультировала Бальбека и его аппарат в части взаимодействия со СМИ и ведения официальных страниц в соцсетях. Сам Бальбек заявил в суде, что не признает своей вины.
Республика КрымСимферопольРуслан БальбекГосдума РФПроисшествия
 
 
