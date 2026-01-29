В Балашихе задержали представителя собственника дома, где произошел пожар

По данным следствия, с марта 2025 по январь 2026 года подозреваемая по доверенности и по указанию одного из собственников дома фактически использовала его как хостел, сдавала комнаты, в том числе иностранным гражданам, зная, что они находятся в РФ незаконно.

Также следствие установило, что помещения дома не были обеспечены системами противопожарной защиты, средствами пожаротушения, а постояльцы не были ознакомлены с мерами пожарной безопасности, в частности, запрещающими использование открытого огня в жилых комнатах и оставление его без присмотра. В результате, 27 января в одной из комнат дома на втором этаже произошел пожар, в котором погибло 4 постояльца и пострадал подросток.