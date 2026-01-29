Рейтинг@Mail.ru
В Балашихе задержали представителя собственника дома, где произошел пожар
10:08 29.01.2026
В Балашихе задержали представителя собственника дома, где произошел пожар
происшествия, россия, балашиха, куба, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Балашиха, Куба, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкАвтомобиль ритуальной службы около хостела в Балашихе Московской области, где произошел пожар
Автомобиль ритуальной службы около хостела в Балашихе Московской области, где произошел пожар. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Задержана представитель собственника дома в подмосковной Балашихе, где в результате пожара погибли 4 человека, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель в пожаре четырех человек (ч. 3 ст. 238 УК РФ), а также об организации незаконной миграции (п."а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). По подозрению в совершении указанный преступлений задержана представитель одного из собственников дома, местонахождение которого устанавливается", - сказала Врадий.
Юрист рассказал, что грозит владельцу хостела в Балашихе, где погибли люди
27 января, 15:22
По данным следствия, с марта 2025 по январь 2026 года подозреваемая по доверенности и по указанию одного из собственников дома фактически использовала его как хостел, сдавала комнаты, в том числе иностранным гражданам, зная, что они находятся в РФ незаконно.
Также следствие установило, что помещения дома не были обеспечены системами противопожарной защиты, средствами пожаротушения, а постояльцы не были ознакомлены с мерами пожарной безопасности, в частности, запрещающими использование открытого огня в жилых комнатах и оставление его без присмотра. В результате, 27 января в одной из комнат дома на втором этаже произошел пожар, в котором погибло 4 постояльца и пострадал подросток.
"На допросе подозреваемая дала следователю признательные показания. Проводится комплекс следственных мероприятий. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступлений", - добавила Врадий.
Ранее в экстренных службах рассказали агентству, что погибшие - граждане Кубы, а в правоохранительных органах - что в доме отключили свет за неуплату, из-за чего жители жгли костер, чтобы согреться.
При пожаре на ТЭЦ-3 в Хабаровске погибли два человека
09:58
 
ПроисшествияРоссияБалашихаКубаОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
