На Байкале пропали трое рыбаков
14:51 29.01.2026
На Байкале пропали трое рыбаков
Спасатели Бурятии приступили к поискам трех рыбаков, пропавших в Прибайкальском районе на Байкале, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 29.01.2026
происшествия
байкал
республика бурятия
прибайкальский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
байкал
республика бурятия
прибайкальский район
происшествия, байкал, республика бурятия, прибайкальский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Байкал, Республика Бурятия, Прибайкальский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
УЛАН-УДЭ, 29 янв - РИА Новости. Спасатели Бурятии приступили к поискам трех рыбаков, пропавших в Прибайкальском районе на Байкале, сообщил региональный главк МЧС.
"Специалисты Усть-Баргузинского ПСП БПСО МЧС России выехали на поиски трех рыбаков, которые 27.01.2026 должны вернуться из бухты "Безымянная" озера Байкал, но до настоящего времени не вышли на связь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в поиске задействованы 3 человека и 1 единица техники.
В Ленинградской области пропали двое рыбаков
18 декабря 2025, 08:11
 
ПроисшествияБайкалРеспублика БурятияПрибайкальский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
