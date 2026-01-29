https://ria.ru/20260129/bajkal-2070995023.html
На Байкале пропали трое рыбаков
На Байкале пропали трое рыбаков - РИА Новости, 29.01.2026
На Байкале пропали трое рыбаков
Спасатели Бурятии приступили к поискам трех рыбаков, пропавших в Прибайкальском районе на Байкале, сообщил региональный главк МЧС. РИА Новости, 29.01.2026
