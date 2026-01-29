https://ria.ru/20260129/bajkal-2070905004.html
Водитель авто, попавшего в смертельное ДТП на Байкале, не имел прав
Водитель авто, попавшего в смертельное ДТП на Байкале, не имел прав - РИА Новости, 29.01.2026
Водитель авто, попавшего в смертельное ДТП на Байкале, не имел прав
У водителя автомобиля с туристами, опрокинувшегося на льду Байкала, никогда не было прав, сообщили в Следственном комитете. РИА Новости, 29.01.2026
Водитель авто, попавшего в смертельное ДТП на Байкале, не имел прав
Водитель авто, попавшего в смертельное ДТП на Байкале, никогда не имел прав