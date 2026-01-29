Рейтинг@Mail.ru
08:47 29.01.2026 (обновлено: 11:29 29.01.2026)
Водитель авто, попавшего в смертельное ДТП на Байкале, не имел прав
Водитель авто, попавшего в смертельное ДТП на Байкале, не имел прав
У водителя автомобиля с туристами, опрокинувшегося на льду Байкала, никогда не было прав, сообщили в Следственном комитете. РИА Новости, 29.01.2026
происшествия, байкал, россия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Байкал, Россия, Иркутская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Водитель авто, попавшего в смертельное ДТП на Байкале, не имел прав

© Фото : прокуратура Иркутской областиМашина с туристами опрокинулась на льду Байкала
Машина с туристами опрокинулась на льду Байкала
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. У водителя автомобиля с туристами, опрокинувшегося на льду Байкала, никогда не было прав, сообщили в Следственном комитете.
"Мужчина допрошен в качестве подозреваемого. <…> Установлено, что у него нет водительского удостоверения и он никогда его не получал", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Подозреваемого задержали, следствие планирует ходатайствовать об аресте.
ДТП на Байкале произошло 28 января. Вблизи острова Ольхон УАЗ с туристами из Китая попал колесами в трещину на льду, потерял управление и перевернулся. При этом погибла 75-летняя пассажирка. Еще двух женщин доставили в больницу с травмами, госпитализация им не потребовалась. Водитель не пострадал.
О ДТП проинформировали генконсульство КНР. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".
26 января, 08:54
 
ПроисшествияБайкалРоссияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
