В месте провала внедорожника на Байкале ищут двух рыбаков

"Спасатели обнаружили место провала автомобиля в районе залива Бирхин в 1 км от берега. Подлёдное пространство было обследовано камерой. Глубина в месте провала более 700 метров, видимость плохая. В результате поисков были обнаружены личные вещи пропавших", - говорится в сообщении.