В месте провала внедорожника на Байкале ищут двух рыбаков - РИА Новости, 29.01.2026
08:39 29.01.2026
В месте провала внедорожника на Байкале ищут двух рыбаков
Поиски двух рыбаков ведут на Байкале в месте провала внедорожника в одном километре от берега, сообщает Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ. РИА Новости, 29.01.2026
2026
Двух рыбаков ищут на Байкале в месте провала внедорожника в километре от берега

ИРКУТСК, 29 янв - РИА Новости. Поиски двух рыбаков ведут на Байкале в месте провала внедорожника в одном километре от берега, сообщает Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ.
Спасатели ведут поиски двух пропавших в Ольхонском районе Приангарья рыбаков.
"Спасатели обнаружили место провала автомобиля в районе залива Бирхин в 1 км от берега. Подлёдное пространство было обследовано камерой. Глубина в месте провала более 700 метров, видимость плохая. В результате поисков были обнаружены личные вещи пропавших", - говорится в сообщении.
На Байкале идет активное становление льда, возникают разломы и трещины. Спасатели предупреждают, что выезд на лед крайне опасен.
