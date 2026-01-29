https://ria.ru/20260129/bajkal-2070904033.html
В месте провала внедорожника на Байкале ищут двух рыбаков
Поиски двух рыбаков ведут на Байкале в месте провала внедорожника в одном километре от берега, сообщает Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ. РИА Новости, 29.01.2026
