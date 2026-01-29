https://ria.ru/20260129/avtobus-2071089187.html
В Чебоксарах автобус сбил трех подростков на переходе
В Чебоксарах автобус сбил трех подростков на переходе - РИА Новости, 29.01.2026
В Чебоксарах автобус сбил трех подростков на переходе
Автобус сбил трех подростков на пешеходном переходе в Чебоксарах, девочкам оказывают помощь врачи, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 29.01.2026
происшествия
чебоксары
чебоксары
Новости
ru-RU
происшествия, чебоксары
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости.
Автобус сбил трех подростков на пешеходном переходе в Чебоксарах, девочкам оказывают помощь врачи, сообщает
МВД Чувашии.
ДТП произошло в четверг в 17.13 мск возле дома № 23 по проспекту Мира.
"Предварительно, водитель автобуса, следующего по маршруту № 33, вследствие погодных условий не успел вовремя затормозить перед красным сигналом светофора и допустил наезд на переходивших проезжую часть троих несовершеннолетних пешеходов", - говорится в сообщении.
Пострадавшим девочкам-подросткам оказывается медицинская помощь.