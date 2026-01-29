Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах автобус сбил трех подростков на переходе
21:41 29.01.2026
В Чебоксарах автобус сбил трех подростков на переходе
В Чебоксарах автобус сбил трех подростков на переходе - РИА Новости, 29.01.2026
В Чебоксарах автобус сбил трех подростков на переходе
Автобус сбил трех подростков на пешеходном переходе в Чебоксарах, девочкам оказывают помощь врачи, сообщает МВД Чувашии. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:41:00+03:00
2026-01-29T21:41:00+03:00
2026
РИА Новости
Новости
происшествия, чебоксары
Происшествия, Чебоксары
В Чебоксарах автобус сбил трех подростков на переходе

МВД: автобус сбил трех подростков на переходе в Чебоксарах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Автобус сбил трех подростков на пешеходном переходе в Чебоксарах, девочкам оказывают помощь врачи, сообщает МВД Чувашии.
ДТП произошло в четверг в 17.13 мск возле дома № 23 по проспекту Мира.
"Предварительно, водитель автобуса, следующего по маршруту № 33, вследствие погодных условий не успел вовремя затормозить перед красным сигналом светофора и допустил наезд на переходивших проезжую часть троих несовершеннолетних пешеходов", - говорится в сообщении.
Пострадавшим девочкам-подросткам оказывается медицинская помощь.
