В Аптекарском огороде впервые в 21 веке зацвело авокадо

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Авокадо зацвело в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве впервые в 21 веке, Авокадо зацвело в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве впервые в 21 веке, сообщили журналистам в пресс-службе ботсада.

"В старейшем ботаническом саду России, Аптекарском огороде МГУ, началось цветение авокадо гватемальского. Впечатляющее явление можно увидеть в Пальмовой оранжерее в рамках фестиваля "Тропическая зима", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что это первое цветение авокадо в саду в 21 веке.

"Этому экземпляру авокадо 11 лет. Растение выращено из семян, привезённых из Перу любителем Станиславом Кучуком 20 июня 2015 года. В коллекции сада два авокадо одного вида, но сейчас цветёт только одно растение рядом с саговником XIX века, второе авокадо напротив витрины с бромелиевыми", - добавили в пресс-службе.

"Этот вид в коллекции зацвёл впервые. Явление не редкое, но в не самых идеальных условиях Пальмовой оранжереи - заметное. Будет ли урожай? Кто его знает. Попробуем опылить цветки, а там уж как бог даст", - прокомментировал куратор тропических растений Аптекарского огорода МГУ Виталий Алёнкин, чьи слова приводит пресс-служба.

В пресс-службе рассказали, что цветки авокадо практически не пахнут, привлекая опылителей не ароматом, а нектаром и массовостью цветения. В природе авокадо опыляется пчёлами и другими насекомыми. В оранжерее планируется ручное опыление, но результат остаётся непредсказуемым.