Повторный аукцион по продаже аэропорта Домодедово завершен
17:19 29.01.2026 (обновлено: 17:21 29.01.2026)
Повторный аукцион по продаже аэропорта Домодедово завершен
Торги на повторном аукционе по продаже аэропорта "Домодедово" завершены, идет подведение итогов, сообщается на площадке проведения аукциона. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:19:00+03:00
2026-01-29T17:21:00+03:00
Терминал аэропорта Домодедово
Терминал аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Терминал аэропорта Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Торги на повторном аукционе по продаже аэропорта "Домодедово" завершены, идет подведение итогов, сообщается на площадке проведения аукциона.
"Продажа долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" и другие... Подведение итогов", - говорится на сайте. До этого на странице был указан статус "Идет аукцион".
Московский международный аэропорт Домодедово - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трех претендентов не допустили до аукциона по продаже Домодедово
Вчера, 13:28
Ранее в четверг был опубликован протокол, согласно которому до торгов не было допущено трое претендентов. Один из них не смог корректно предоставить документы, а двое не внесли необходимый задаток.
Первый аукцион по продаже "Домодедово", который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.
Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области в июне 2025 года по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.
Автомобили такси у терминала аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Стала известна начальная цена "Домодедово" на повторном аукционе
21 января, 14:18
 
