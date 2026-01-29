Повторный аукцион по продаже аэропорта Домодедово завершен

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Торги на повторном аукционе по продаже аэропорта "Домодедово" завершены, идет подведение итогов, сообщается на площадке проведения аукциона.

"Продажа долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" и другие... Подведение итогов", - говорится на сайте. До этого на странице был указан статус "Идет аукцион".

Ранее в четверг был опубликован протокол, согласно которому до торгов не было допущено трое претендентов. Один из них не смог корректно предоставить документы, а двое не внесли необходимый задаток.

Первый аукцион по продаже " Домодедово ", который должен был пройти 20 января, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.