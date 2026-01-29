Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ сообщила об ударе по члену ХАМАС в секторе Газа - РИА Новости, 29.01.2026
22:40 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/armija-2071095345.html
ЦАХАЛ сообщила об ударе по члену ХАМАС в секторе Газа
ЦАХАЛ сообщила об ударе по члену ХАМАС в секторе Газа
ЦАХАЛ сообщила об ударе по члену ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по члену палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, который, по утверждению военных, планировал атаку на... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T22:40:00+03:00
2026-01-29T22:40:00+03:00
в мире
палестина
хамас
армия обороны израиля (цахал)
палестина
в мире, палестина, хамас, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Палестина, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
ЦАХАЛ сообщила об ударе по члену ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ нанесла точечный удар по члену ХАМАС в секторе Газа

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по члену палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, который, по утверждению военных, планировал атаку на силы ЦАХАЛ, сообщила в четверг армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла точечный удар в соответствии с соглашением о прекращении огня по террористу ХАМАС, планировавшему совершить атаку на силы ЦАХАЛ, действующие на юге сектора Газа. Террорист представлял непосредственную угрозу для войск, поэтому он был подвергнут точечному удару", - говорится в заявлении для прессы.
Военные добавили, что перед ударом были предприняты шаги по минимизации ущерба для гражданского населения, включая применение высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведку.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 14 января заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Он добавил, что она включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.
ЦАХАЛ нанесла удары по четырем погранпереходам на границе Ливана и Сирии
21 января, 23:16
В миреПалестинаХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
