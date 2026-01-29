ЦАХАЛ сообщила об ударе по члену ХАМАС в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 янв - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла точечный удар по члену палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, который, по утверждению военных, планировал атаку на силы ЦАХАЛ, сообщила в четверг армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад ЦАХАЛ нанесла точечный удар в соответствии с соглашением о прекращении огня по террористу ХАМАС, планировавшему совершить атаку на силы ЦАХАЛ, действующие на юге сектора Газа. Террорист представлял непосредственную угрозу для войск, поэтому он был подвергнут точечному удару", - говорится в заявлении для прессы.
Военные добавили, что перед ударом были предприняты шаги по минимизации ущерба для гражданского населения, включая применение высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведку.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 14 января заявил о начале второй фазы мирного плана Соединенных Штатов по урегулированию в секторе Газа. Он добавил, что она включает в себя создание переходной технократической администрации Палестины, разоружение ХАМАС, а также переход от состояния перемирия к восстановлению региона.