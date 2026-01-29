Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал присоединение Армении к Совету мира электоральным капиталом - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/armeniya-2071094175.html
Эксперт назвал присоединение Армении к Совету мира электоральным капиталом
Эксперт назвал присоединение Армении к Совету мира электоральным капиталом - РИА Новости, 29.01.2026
Эксперт назвал присоединение Армении к Совету мира электоральным капиталом
Присоединение Армении к инициированному американским президентом Дональдом Трампом "Совету мира" по Газе является для властей республики лишь электоральным... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T22:28:00+03:00
2026-01-29T22:28:00+03:00
в мире
армения
сша
дональд трамп
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069565346_0:82:3071:1809_1920x0_80_0_0_d11a93007eb9bd7a8c9006a6340fa508.jpg
https://ria.ru/20260129/vashington-2071073662.html
https://ria.ru/20260129/germaniya-2070962725.html
армения
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069565346_238:0:2969:2048_1920x0_80_0_0_e0be8341d19d076b81f3969fdcab7851.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, сша, дональд трамп, никол пашинян
В мире, Армения, США, Дональд Трамп, Никол Пашинян
Эксперт назвал присоединение Армении к Совету мира электоральным капиталом

Матевосян назвал присоединение Армении к Совету мира электоральным капиталом

© AP Photo / Evan VucciПодписание устава "Совета мира" в Давосе
Подписание устава Совета мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Подписание устава "Совета мира" в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 29 янв – РИА Новости. Присоединение Армении к инициированному американским президентом Дональдом Трампом "Совету мира" по Газе является для властей республики лишь электоральным капиталом в преддверии назначенных на июнь парламентских выборов, поделился мнением с РИА Новости армянский эксперт Бениамин Матевосян.
Премьер Армении Никол Пашинян 22 января на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе подписал устав "Совета мира" в качестве члена-учредителя.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Штаб-квартиру Совета мира могут разместить в Вашингтоне, пишут СМИ
Вчера, 19:32
По словам Матевосяна, особенно в предвыборный год властям Армении необходимо попытаться убедить граждан страны, что внешнеполитический вектор страны направлен не в сторону интеграции в тюркский мир, а в сторону интеграции в так называемое "цивилизованное западное сообщество".
"И подключение Армении к такому формату как "Совет мира" Трампа властями воспринимается как электоральный капитал, не более того", - сказал Матевосян.
По мнению эксперта, если проанализировать участие Пашиняна в подписании документа о создании "Совета мира", то можно констатировать, что по итогам церемонии подписания устава в Давосе Пашинян лишь получил фотографию с Трампом, которая будет использована во время предвыборной кампании.
"А президент Азербайджана Ильхам Алиев получил (по итогам церемонии в Давосе - ред.) визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан, хотя изначально планировался визит американского вице-президента лишь в Армению", - отметил собеседник агентства.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году сообщил, что Россия получила от США проект устава "Совета мира" по Газе и планирует контакты с американской стороной, чтобы прояснить детали предложения Вашингтона.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Лидер АдГ раскритиковала отказ ФРГ от участия в Совете мира
Вчера, 12:57
 
В миреАрменияСШАДональд ТрампНикол Пашинян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала