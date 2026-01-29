Эксперт назвал присоединение Армении к Совету мира электоральным капиталом

ЕРЕВАН, 29 янв – РИА Новости. Присоединение Армении к инициированному американским президентом Дональдом Трампом "Совету мира" по Газе является для властей республики лишь электоральным капиталом в преддверии назначенных на июнь парламентских выборов, поделился мнением с РИА Новости армянский эксперт Бениамин Матевосян.

По словам Матевосяна, особенно в предвыборный год властям Армении необходимо попытаться убедить граждан страны, что внешнеполитический вектор страны направлен не в сторону интеграции в тюркский мир, а в сторону интеграции в так называемое "цивилизованное западное сообщество".

"И подключение Армении к такому формату как "Совет мира" Трампа властями воспринимается как электоральный капитал, не более того", - сказал Матевосян.

По мнению эксперта, если проанализировать участие Пашиняна в подписании документа о создании "Совета мира", то можно констатировать, что по итогам церемонии подписания устава в Давосе Пашинян лишь получил фотографию с Трампом, которая будет использована во время предвыборной кампании.

"А президент Азербайджана Ильхам Алиев получил (по итогам церемонии в Давосе - ред.) визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан, хотя изначально планировался визит американского вице-президента лишь в Армению", - отметил собеседник агентства.

Россия и Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии Украина также числятся в списке приглашенных.