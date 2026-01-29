Рейтинг@Mail.ru
В Армении возбудили дело после решения Гарегина II лишить сана епископа - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/armenija-2071035875.html
В Армении возбудили дело после решения Гарегина II лишить сана епископа
В Армении возбудили дело после решения Гарегина II лишить сана епископа - РИА Новости, 29.01.2026
В Армении возбудили дело после решения Гарегина II лишить сана епископа
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после решения католикоса всех армян Гарегина II лишить сана епископа Геворга Сарояна, поддержавшего власти... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T16:37:00+03:00
2026-01-29T16:37:00+03:00
армения
гарегин ii
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/121041/89/1210418996_0:59:2000:1184_1920x0_80_0_0_a1a64e0ad771aa079795b2e4af826d73.jpg
https://ria.ru/20260128/tserkov-2070840022.html
https://ria.ru/20260120/rossija-2069028261.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/121041/89/1210418996_173:0:1829:1242_1920x0_80_0_0_2e6a2e3df61d484fc79eaf770ab9cd2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, в мире
Армения, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, В мире
В Армении возбудили дело после решения Гарегина II лишить сана епископа

СК Армении возбудил дело после решения Гарегина II лишить сана епископа Сарояна

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВид Еревана
Вид Еревана - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Вид Еревана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 29 янв – РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после решения католикоса всех армян Гарегина II лишить сана епископа Геворга Сарояна, поддержавшего власти республики в конфликте с Армянской апостольской церковью (ААЦ).
Ранее Гарегин II на основании решения Верховного духовного совета ААЦ объявил о низложении епископа Геворга Сарояна. Основанием для лишения сана, в частности, послужило то, что епископ оспорил распоряжение католикоса всех армян об освобождении от должности главы Масяцотнской епархии, препятствуя нормальной деятельности епархии, и своим судебным иском создал повод для вмешательства органов власти во внутрицерковную жизнь. Церковнослужитель был причислен к мирянам под именем Арман Сароян.
Кафедральный собор Армянской апостольской церкви на территории армянского культурно-храмового комплекса в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В РПЦ выразили озабоченность вмешательством Армении в церковные дела
28 января, 18:32
В пресс-релизе СК отмечается, что гражданский суд общей юрисдикции Армавирской области "запретил религиозной организации "Армянская апостольская святая церковь" препятствовать епископу Геворгу Сарояну осуществлять свои полномочия предводителя Масяцотнской епархии".
"Однако в этих условиях решением Верховного духовного совета и патриаршим распоряжением было объявлено о низложении епископа Геворга Сарояна…29 января 2026 года в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении было инициировано уголовное производство по признакам статей "неисполнение судебного акта или воспрепятствование его исполнению" и "склонение к неисполнению судебного акта", - говорится в сообщении. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает два года лишения свободы.
Ранее Верховный духовный совет ААЦ обвинил Сарояна в клевете, строго осудил поведение священнослужителя, охарактеризовал его как грубое нарушение принципов церковного порядка, канонического послушания и церковного единства, и представил предложение католикосу всех армян объявить о его низложении.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Россия с сожалением наблюдает за ситуацией вокруг ААЦ, заявил Лавров
20 января, 13:55
 
АрменияГарегин IIСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала