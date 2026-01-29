В Армении возбудили дело после решения Гарегина II лишить сана епископа

ЕРЕВАН, 29 янв – РИА Новости. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после решения католикоса всех армян Гарегина II лишить сана епископа Геворга Сарояна, поддержавшего власти республики в конфликте с Армянской апостольской церковью (ААЦ).
Ранее Гарегин II на основании решения Верховного духовного совета ААЦ объявил о низложении епископа Геворга Сарояна. Основанием для лишения сана, в частности, послужило то, что епископ оспорил распоряжение католикоса всех армян об освобождении от должности главы Масяцотнской епархии, препятствуя нормальной деятельности епархии, и своим судебным иском создал повод для вмешательства органов власти во внутрицерковную жизнь. Церковнослужитель был причислен к мирянам под именем Арман Сароян.
В пресс-релизе СК отмечается, что гражданский суд общей юрисдикции Армавирской области "запретил религиозной организации "Армянская апостольская святая церковь" препятствовать епископу Геворгу Сарояну осуществлять свои полномочия предводителя Масяцотнской епархии".
"Однако в этих условиях решением Верховного духовного совета и патриаршим распоряжением было объявлено о низложении епископа Геворга Сарояна…29 января 2026 года в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Армении было инициировано уголовное производство по признакам статей "неисполнение судебного акта или воспрепятствование его исполнению" и "склонение к неисполнению судебного акта", - говорится в сообщении. Максимальная санкция по указанной статье предусматривает два года лишения свободы.
Ранее Верховный духовный совет ААЦ обвинил Сарояна в клевете, строго осудил поведение священнослужителя, охарактеризовал его как грубое нарушение принципов церковного порядка, канонического послушания и церковного единства, и представил предложение католикосу всех армян объявить о его низложении.
Конфликт властей и церкви сопровождается преследованием священнослужителей. Сейчас в заключении по различным обвинениям находятся четыре высших иерарха Армянской апостольской церкви. В ААЦ считают их преследование незаконным. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, вложившего много средств в развитие Армении, арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.