В Армении возбудили дело после решения Гарегина II лишить сана епископа

В пресс-релизе СК отмечается, что гражданский суд общей юрисдикции Армавирской области "запретил религиозной организации "Армянская апостольская святая церковь" препятствовать епископу Геворгу Сарояну осуществлять свои полномочия предводителя Масяцотнской епархии".

Ранее Верховный духовный совет ААЦ обвинил Сарояна в клевете, строго осудил поведение священнослужителя, охарактеризовал его как грубое нарушение принципов церковного порядка, канонического послушания и церковного единства, и представил предложение католикосу всех армян объявить о его низложении.