https://ria.ru/20260129/arest-2071016758.html
В Пермском крае арестовали подозреваемого в поджоге станции сотовой связи
В Пермском крае арестовали подозреваемого в поджоге станции сотовой связи - РИА Новости, 29.01.2026
В Пермском крае арестовали подозреваемого в поджоге станции сотовой связи
Пермяка, который подозревается в поджоге базовой станции сотовой связи, арестовали, ему грозит до 20 лет колонии, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:44:00+03:00
2026-01-29T15:44:00+03:00
2026-01-29T15:49:00+03:00
происшествия
россия
пермский краевой суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071040300_0:179:2560:1619_1920x0_80_0_0_d40c0d3aac8d068766d48640cbf2da87.jpg
https://ria.ru/20260119/orel-2068894105.html
https://ria.ru/20260125/sud-2070180843.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071040300_0:0:2276:1707_1920x0_80_0_0_9cc1a9fda8487c3abbf7e06630980ec6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, пермский краевой суд
Происшествия, Россия, Пермский краевой суд
В Пермском крае арестовали подозреваемого в поджоге станции сотовой связи
В Пермском крае арестовали подозреваемого в поджоге базовой станции связи
ПЕРМЬ, 29 янв - РИА Новости.
Пермяка, который подозревается в поджоге базовой станции сотовой связи, арестовали, ему грозит до 20 лет колонии, сообщает
пресс-служба Пермского краевого суда.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, подозреваемого в поджоге базовой станции сотовой связи, находящейся в Очерском округе (по ст. 205 УК РФ
- терроризм)", - говорится в сообщении.
По данным суда, из-за инцидента вышло из строя телекоммуникационное оборудование, произошли масштабные сбои в работе связи.
"В результате пострадали не только обычные абоненты, но и была нарушена работа важных служб — федеральных, региональных и муниципальных организаций, что создало серьезные социальные последствия для всего округа", - добавили в судебном органе.
Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее краевая полиция сообщила о задержании 29-летнего мужчины, который причастен к поджогу 21 января в Очёрском округе щитовой будки с базовой станцией оператора сотовой связи. Правоохранителям фигурант рассказал, что сделал это по просьбе незнакомца за вознаграждение в 30 тысяч рублей в криптовалюте. По словам задержанного, он не смог вывести деньги, так как забыл пароль от электронного кошелька.