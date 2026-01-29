В Пермском крае арестовали подозреваемого в поджоге станции сотовой связи

"В результате пострадали не только обычные абоненты, но и была нарушена работа важных служб — федеральных, региональных и муниципальных организаций, что создало серьезные социальные последствия для всего округа", - добавили в судебном органе.

Ранее краевая полиция сообщила о задержании 29-летнего мужчины, который причастен к поджогу 21 января в Очёрском округе щитовой будки с базовой станцией оператора сотовой связи. Правоохранителям фигурант рассказал, что сделал это по просьбе незнакомца за вознаграждение в 30 тысяч рублей в криптовалюте. По словам задержанного, он не смог вывести деньги, так как забыл пароль от электронного кошелька.