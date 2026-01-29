Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае арестовали подозреваемого в поджоге станции сотовой связи
15:44 29.01.2026
В Пермском крае арестовали подозреваемого в поджоге станции сотовой связи
Пермяка, который подозревается в поджоге базовой станции сотовой связи, арестовали, ему грозит до 20 лет колонии, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда. РИА Новости, 29.01.2026
2026
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
© Фото : Пермский краевой суд
© Фото : Пермский краевой суд
Пермский краевой суд
ПЕРМЬ, 29 янв - РИА Новости. Пермяка, который подозревается в поджоге базовой станции сотовой связи, арестовали, ему грозит до 20 лет колонии, сообщает пресс-служба Пермского краевого суда.
"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении местного жителя, подозреваемого в поджоге базовой станции сотовой связи, находящейся в Очерском округе (по ст. 205 УК РФ - терроризм)", - говорится в сообщении.
По данным суда, из-за инцидента вышло из строя телекоммуникационное оборудование, произошли масштабные сбои в работе связи.
"В результате пострадали не только обычные абоненты, но и была нарушена работа важных служб — федеральных, региональных и муниципальных организаций, что создало серьезные социальные последствия для всего округа", - добавили в судебном органе.
Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее краевая полиция сообщила о задержании 29-летнего мужчины, который причастен к поджогу 21 января в Очёрском округе щитовой будки с базовой станцией оператора сотовой связи. Правоохранителям фигурант рассказал, что сделал это по просьбе незнакомца за вознаграждение в 30 тысяч рублей в криптовалюте. По словам задержанного, он не смог вывести деньги, так как забыл пароль от электронного кошелька.
Заголовок открываемого материала