В Москве задержали предполагаемых участников поножовщины на Арбате

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Приезжий ранил ножом двоих мужчин, после чего его избили неизвестные на Арбате, два участника конфликта задержаны, возбуждены уголовные дела, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.

В ответ один из раненых сбил нападавшего с ног и вместе с неизвестными несколько раз ударил его по голове, тот потерял сознание. Трое участников драки были госпитализированы - согласно заключениям медиков, здоровью двоих из них причинен тяжкий вред.