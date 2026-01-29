Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали предполагаемых участников поножовщины на Арбате - РИА Новости, 29.01.2026
11:17 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/arbat-2070934891.html
В Москве задержали предполагаемых участников поножовщины на Арбате
В Москве задержали предполагаемых участников поножовщины на Арбате
Приезжий ранил ножом двоих мужчин, после чего его избили неизвестные на Арбате, два участника конфликта задержаны, возбуждены уголовные дела, сообщил начальник... РИА Новости, 29.01.2026
происшествия, россия, владимир васенин, москва
Происшествия, Россия, Владимир Васенин, Москва
В Москве задержали предполагаемых участников поножовщины на Арбате

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Приезжий ранил ножом двоих мужчин, после чего его избили неизвестные на Арбате, два участника конфликта задержаны, возбуждены уголовные дела, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.
"Установлено, что ночью на улице Арбат между мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них нанес ножевое ранение в живот своему оппоненту, а также причинил резаную рану щеки второму гражданину", - сказал Васенин.
В ответ один из раненых сбил нападавшего с ног и вместе с неизвестными несколько раз ударил его по голове, тот потерял сознание. Трое участников драки были госпитализированы - согласно заключениям медиков, здоровью двоих из них причинен тяжкий вред.
"В результате проведенных мероприятий… задержан 35-летний приезжий мужчина, напавший с ножом на двух граждан, а также 27-летний приезжий, нанесший телесные повреждения нападавшему", - отметил Васенин.
Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Фигурантам предъявлены обвинения. Один из них заключен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
"Устанавливаются личности всех участников конфликта. Расследование продолжается", - заключил Васенин.
ПроисшествияРоссияВладимир ВасенинМосква
 
 
