В Москве задержали предполагаемых участников поножовщины на Арбате
В Москве задержали предполагаемых участников поножовщины на Арбате - РИА Новости, 29.01.2026
В Москве задержали предполагаемых участников поножовщины на Арбате
Приезжий ранил ножом двоих мужчин, после чего его избили неизвестные на Арбате, два участника конфликта задержаны, возбуждены уголовные дела, сообщил начальник
2026-01-29
2026-01-29T11:17:00+03:00
2026-01-29T11:17:00+03:00
происшествия
россия
владимир васенин
москва
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Приезжий ранил ножом двоих мужчин, после чего его избили неизвестные на Арбате, два участника конфликта задержаны, возбуждены уголовные дела, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД России Владимир Васенин.
"Установлено, что ночью на улице Арбат между мужчинами произошел конфликт, во время которого один из них нанес ножевое ранение в живот своему оппоненту, а также причинил резаную рану щеки второму гражданину", - сказал Васенин
.
В ответ один из раненых сбил нападавшего с ног и вместе с неизвестными несколько раз ударил его по голове, тот потерял сознание. Трое участников драки были госпитализированы - согласно заключениям медиков, здоровью двоих из них причинен тяжкий вред.
"В результате проведенных мероприятий… задержан 35-летний приезжий мужчина, напавший с ножом на двух граждан, а также 27-летний приезжий, нанесший телесные повреждения нападавшему", - отметил Васенин.
Возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 111 УК РФ
"Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Фигурантам предъявлены обвинения. Один из них заключен под стражу, второму избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
"Устанавливаются личности всех участников конфликта. Расследование продолжается", - заключил Васенин.