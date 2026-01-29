Анохин: В Смоленской области модернизирован завод коммунального литья

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В Смоленской области реализован инвестпроект модернизации производства коммунального литья, общий объем инвестиций превысил 500 миллионов рублей, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Василий Анохин.

Предприятие в Ярцевском муниципальном округе производит чугунные люки и дождеприемники, которые устанавливают при строительстве инженерных сетей, дорог, коммунальных объектов, благоустройстве городских территорий.

В рамках инвестпроекта построены новые производственный корпус и склад готовой продукции общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. На предприятии установлена современная формовочная линия, запущены новые плавильные печи. В результате выпуск готовой продукции планируется увеличить на 25% — до 12 тысяч тонн в год.