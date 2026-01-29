https://ria.ru/20260129/anokhin-2071076637.html
Анохин: В Смоленской области модернизирован завод коммунального литья
Анохин: В Смоленской области модернизирован завод коммунального литья - РИА Новости, 29.01.2026
Анохин: В Смоленской области модернизирован завод коммунального литья
В Смоленской области реализован инвестпроект модернизации производства коммунального литья, общий объем инвестиций превысил 500 миллионов рублей, сообщил на... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T19:58:00+03:00
2026-01-29T19:58:00+03:00
2026-01-29T19:58:00+03:00
смоленская область
жкх
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:295:2914:1934_1920x0_80_0_0_dc775d6d2f7ceb911dc76202c1c96ca7.jpg
https://ria.ru/20260126/festival-2070321656.html
https://ria.ru/20260128/smolensk-2070799587.html
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6ccb700f58ab76a5bfecac46f33f1a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, смоленская область, василий анохин
Смоленская область, ЖКХ, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: В Смоленской области модернизирован завод коммунального литья
В модернизацию завода в Смоленской области вложено более 500 млн рублей
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В Смоленской области реализован инвестпроект модернизации производства коммунального литья, общий объем инвестиций превысил 500 миллионов рублей, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Василий Анохин.
Предприятие в Ярцевском муниципальном округе производит чугунные люки и дождеприемники, которые устанавливают при строительстве инженерных сетей, дорог, коммунальных объектов, благоустройстве городских территорий.
В рамках инвестпроекта построены новые производственный корпус и склад готовой продукции общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. На предприятии установлена современная формовочная линия, запущены новые плавильные печи. В результате выпуск готовой продукции планируется увеличить на 25% — до 12 тысяч тонн в год.
"Запуск производства также способствует решению задач импортозамещения и повышению качества продукции на рынке коммунального литья. Нужно отметить, что компания уделяет большое внимание обучению молодых профессионалов, участвует в целевом обучении студентов", - отметил Анохин.