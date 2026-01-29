Рейтинг@Mail.ru
Анохин: В Смоленской области модернизирован завод коммунального литья - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:58 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/anokhin-2071076637.html
Анохин: В Смоленской области модернизирован завод коммунального литья
Анохин: В Смоленской области модернизирован завод коммунального литья - РИА Новости, 29.01.2026
Анохин: В Смоленской области модернизирован завод коммунального литья
В Смоленской области реализован инвестпроект модернизации производства коммунального литья, общий объем инвестиций превысил 500 миллионов рублей, сообщил на... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T19:58:00+03:00
2026-01-29T19:58:00+03:00
смоленская область
жкх
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:295:2914:1934_1920x0_80_0_0_dc775d6d2f7ceb911dc76202c1c96ca7.jpg
https://ria.ru/20260126/festival-2070321656.html
https://ria.ru/20260128/smolensk-2070799587.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024479338_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6ccb700f58ab76a5bfecac46f33f1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, смоленская область, василий анохин
Смоленская область, ЖКХ, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: В Смоленской области модернизирован завод коммунального литья

В модернизацию завода в Смоленской области вложено более 500 млн рублей

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. В Смоленской области реализован инвестпроект модернизации производства коммунального литья, общий объем инвестиций превысил 500 миллионов рублей, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор региона Василий Анохин.
Предприятие в Ярцевском муниципальном округе производит чугунные люки и дождеприемники, которые устанавливают при строительстве инженерных сетей, дорог, коммунальных объектов, благоустройстве городских территорий.
Девушки на смотровой площадке в Смоленске - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Фестиваль "Ключи" открыли в Смоленской области
26 января, 13:39
В рамках инвестпроекта построены новые производственный корпус и склад готовой продукции общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. На предприятии установлена современная формовочная линия, запущены новые плавильные печи. В результате выпуск готовой продукции планируется увеличить на 25% — до 12 тысяч тонн в год.
"Запуск производства также способствует решению задач импортозамещения и повышению качества продукции на рынке коммунального литья. Нужно отметить, что компания уделяет большое внимание обучению молодых профессионалов, участвует в целевом обучении студентов", - отметил Анохин.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Количество субъектов МСП в Смоленской области впервые превысило 40,5 тысячи
28 января, 16:19
 
Смоленская областьЖКХСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала