В "Союзмультфильме" рассказали о главных проблемах в российской анимации

"Для того, чтобы нам сохранить рост, а нам очень нужна собственная анимация, мы много говорили о воспитании детей на собственном отечественном продукте, нам очень важно сохранить те налоговые льготы, которые в отрасли существуют. Здесь мы видим вторую проблему, потому что по итогам 2025 года, скорее всего, даже крупные студии не пройдут новый параметр, который введен для сохранения налоговой льготы для анимации, а именно 10% от роста выручки", - добавила председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино.