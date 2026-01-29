В "Союзмультфильме" рассказали о главных проблемах в российской анимации

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Ключевыми проблемами в анимационной отрасли России являются снижение количества произведенных минут анимации, новый параметр по получению налоговых льгот, который не пройдут крупные студии, а также собственное программное обеспечение, заявила председатель совета директоров киностудии "Союзмультфильм" и председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино Юлиана Слащева.
"У отрасли есть три ключевые проблемы, о которых я должна сказать. И первое связано с тем, что впервые в 2025 году мы констатировали снижение количества произведенных минут анимации в отрасли", - заявила Слащева в ходе выступления на круглом столе комитета Госдумы по культуре на тему "Государственная поддержка и пути развития отечественной кинематографии".
Председатель совета директоров "Союзмультфильма" подчеркнула, что эти проблемы касаются в первую очередь сериальной и короткометражной анимации, которая составляла основу большинства российских анимационных студий. Так, в 2024 году было произведено 170 минут анимации, а в 2025 году – 130. Слащева объяснила это снижение несколькими факторами: упала стоимость анимации при покупке ее телевизионными каналами и онлайн-платформами, выросла себестоимость производства в части оплаты труда и налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей, которые работают в отрасли.
"Для того, чтобы нам сохранить рост, а нам очень нужна собственная анимация, мы много говорили о воспитании детей на собственном отечественном продукте, нам очень важно сохранить те налоговые льготы, которые в отрасли существуют. Здесь мы видим вторую проблему, потому что по итогам 2025 года, скорее всего, даже крупные студии не пройдут новый параметр, который введен для сохранения налоговой льготы для анимации, а именно 10% от роста выручки", - добавила председатель правления Ассоциации организаций индустрии анимационного кино.
Слащева отметила, что даже "Союзмультфильм" и несколько других крупных студий констатируют, что сохранить льготу, вероятно, не получится без помощи государства, потому что этого критерия раньше не существовало.
Еще одной проблемой современной анимации стало программное обеспечение, добавила председатель совета директоров "Союзмультфильма".
"Мы все стремимся к тому, чтобы в России появилось собственное программное обеспечение для анимационной отрасли. Мы говорим об этом с министерством цифрового развития, с администрацией президента. Здесь, конечно, нам эта поддержка со стороны государства была очень важна", - заключила Слащева.
