Рейтинг@Mail.ru
В России ужесточили требования к медучреждениям, проводящим аборты - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:13 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/aborty-2071086165.html
В России ужесточили требования к медучреждениям, проводящим аборты
В России ужесточили требования к медучреждениям, проводящим аборты - РИА Новости, 29.01.2026
В России ужесточили требования к медучреждениям, проводящим аборты
Министерство здравоохранения России ужесточило требования к медучреждениям, проводящим аборты, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T21:13:00+03:00
2026-01-29T21:13:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032800694_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c1f9f85b9c387193bb557003cfd3d3b.jpg
https://ria.ru/20260129/gosduma-2071041311.html
https://ria.ru/20260120/roszdravnadzor-2068973758.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032800694_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ffaa02d909aab256286bc9a5ffcf00a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
В России ужесточили требования к медучреждениям, проводящим аборты

Требования к медучреждениям, проводящим аборты, ужесточили в РФ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВрач проводит осмотр пациентки
Врач проводит осмотр пациентки - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Врач проводит осмотр пациентки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения России ужесточило требования к медучреждениям, проводящим аборты, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, проведение абортов теперь возможно только в медучреждениях, где есть операционная и круглосуточно дежурит врач-анестезиолог-реаниматолог. Также нужно обеспечить возможность транспортировки пациентки на скорой помощи не более, чем в течение 20 минут, уточняется в приказе.
Девушка в больничной палате - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В ГД предложили разрешить в больнице указывать любые экстренные контакты
Вчера, 17:07
Искусственное прерывание беременности при сроке до 12 недель должно происходить в условиях дневного или круглосуточного стационара в медицинских организациях, имеющих лицензию, в том числе, на работы по акушерству, гинекологии, анестезиологии и реаниматологии, следует из приказа Минздрава.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Совфеде в четверг призвал запретить аборты в частных клиниках и криминализировать склонение к аборту. Он отметил, что практика отказа частных клиник от абортов уже показала себя в ряде регионов с самой хорошей стороны.
Новорожденный в роддоме - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Росздравнадзор будет чаще проверять роддома и клиники
20 января, 11:04
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала