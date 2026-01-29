В России ужесточили требования к медучреждениям, проводящим аборты

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Министерство здравоохранения России ужесточило требования к медучреждениям, проводящим аборты, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, проведение абортов теперь возможно только в медучреждениях, где есть операционная и круглосуточно дежурит врач-анестезиолог-реаниматолог. Также нужно обеспечить возможность транспортировки пациентки на скорой помощи не более, чем в течение 20 минут, уточняется в приказе.

Искусственное прерывание беременности при сроке до 12 недель должно происходить в условиях дневного или круглосуточного стационара в медицинских организациях, имеющих лицензию, в том числе, на работы по акушерству, гинекологии, анестезиологии и реаниматологии, следует из приказа Минздрава.