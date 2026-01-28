Стоимость золота побила рекорд

По состоянию на 4:52 по московскому времени апрельский фьючерс на этот драгметалл на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 133,9 доллара, или на 2,61% , — до 5254,5 доллара за тройскую унцию . Показатель поднялся выше отметки в 5,2 тысячи впервые в истории.