Стоимость золота побила рекорд
Стоимость золота побила рекорд - РИА Новости, 28.01.2026
Стоимость золота побила рекорд
Биржевые цены на золото обновили исторический максимум, следует из данных торгов. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T04:57:00+03:00
2026-01-28T04:57:00+03:00
2026-01-28T14:29:00+03:00
экономика
Стоимость золота побила рекорд
Стоимость золота впервые в истории превысила 5,2 тысячи долларов за унцию
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Биржевые цены на золото обновили исторический максимум, следует из данных торгов.
По состоянию на 4:52 по московскому времени апрельский фьючерс на этот драгметалл на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 133,9 доллара, или на 2,61% , — до 5254,5 доллара за тройскую унцию. Показатель поднялся выше отметки в 5,2 тысячи впервые в истории.
Как отметил эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций
" Александр Шепелев, при сохранении высокой напряженности на международной арене, санкций и усилении торговой деглобализации стоимость золота может достичь десяти тысяч долларов в течение трех-четырех лет.