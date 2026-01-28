Рейтинг@Mail.ru
"Росконгресс" спрогнозировал цены на драгоценные металлы в 2026 году
02:16 28.01.2026
"Росконгресс" спрогнозировал цены на драгоценные металлы в 2026 году
"Росконгресс" спрогнозировал цены на драгоценные металлы в 2026 году - РИА Новости, 28.01.2026
"Росконгресс" спрогнозировал цены на драгоценные металлы в 2026 году
Цены на золото, серебро, платину и палладий останутся высокими в 2026 году из-за нестабильности в мире и наращивания запасов центральными банками, говорится в... РИА Новости, 28.01.2026
2026
экономика, сша, федеральная резервная система сша
Экономика, США, Федеральная резервная система США
"Росконгресс" спрогнозировал цены на драгоценные металлы в 2026 году

РИА Новости: цены на золото останутся высокими в 2026 году

© РИА Новости / Борис БабановЗолотые слитки 999,9 пробы из фондов Гохрана
Золотые слитки 999,9 пробы из фондов Гохрана - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Борис Бабанов
Золотые слитки 999,9 пробы из фондов Гохрана. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Цены на золото, серебро, платину и палладий останутся высокими в 2026 году из-за нестабильности в мире и наращивания запасов центральными банками, говорится в докладе "Росконгресса" "Ключевые события 2026. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Цены на золото останутся высокими. Они будут держаться существенно выше отметки в 4400 долларов и могут завершить 2026 год на уровне около 4900-5000 долларов за унцию. Риски стагфляции, снижение процентных ставок ФРС и потенциальное ослабление доллара США должны положительно сказаться на инвестиционном спросе на драгметалл, в то время как центральные банки продолжат наращивать свои запасы", – говорится в документе.
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Стоимость грамма золота превысила 12 тысяч рублей
Вчера, 15:16
Средняя цена на золото в 2025 году составила 3468,17 доллара за унцию.
Важным фактором для золота, по мнению экспертов, стала заморозка российских активов, которая изменила отношение управляющих резервами развивающихся стран к геополитическим рискам. "Доля золота в золотовалютных резервах таких государств остается относительно низкой по сравнению с развитыми экономиками, но демонстрирует тенденцию к увеличению", - отмечают они.
"Серебро, платину и палладий в 2026 году также ожидает дальнейший рост", - добавляют авторы. В "Росконгрессе" ожидают, что средняя цена на серебро в 2026 году составит 55-56 долларов за унцию. В 2025 году она составляла почти 41 доллар за унцию.
Эти металлы, по прогнозу "Росконгресса", должны выиграть от тех же факторов, которые окажут поддержку золоту: ослабления доллара, снижения ставок Федеральной резервной системы и повышенного интереса к активам-убежищам в свете геополитических рисков.
"Кроме того, свою роль сыграют сохраняющийся дефицит предложения, высокий промышленный спрос со стороны солнечной энергетики, электромобильной индустрии и производителей электроники, а также приток инвестиций в серебро как более дешевую альтернативу золоту", – говорится в докладе.
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Госдуме рассказали, стоит ли покупать золото на пике стоимости
31 декабря 2025, 09:00
 
Экономика, США, Федеральная резервная система США
 
 
