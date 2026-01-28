https://ria.ru/20260128/zoloto--2070702585.html
Стоимость золота побила рекорд
2026-01-28T10:00:00+03:00
2026-01-28T10:00:00+03:00
2026-01-28T12:36:00+03:00
экономика
золото
Стоимость золота впервые в истории превысила 5,3 тысячи долларов за унцию
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Биржевые цены на золото обновили исторический максимум, следует из данных торгов.
По состоянию на 9:56 по московскому времени апрельский фьючерс на этот драгметалл на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 177,59 доллара, или на 3,45%, — до 5297,41 доллара за тройскую унцию. Минутами ранее показатель поднялся выше отметки в 5,3 тысячи впервые в истории.
Мартовский фьючерс на серебро подскочил на 8,31% — до 114,733 доллара за унцию.
Как отметил эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций
" Александр Шепелев, при сохранении высокой напряженности на международной арене, санкций и усилении торговой деглобализации стоимость золота может достичь десяти тысяч долларов в течение трех-четырех лет.