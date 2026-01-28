Стоимость золота побила рекорд

По состоянию на 9:56 по московскому времени апрельский фьючерс на этот драгметалл на нью-йоркской бирже Comex подорожал на 177,59 доллара, или на 3,45%, — до 5297,41 доллара за тройскую унцию . Минутами ранее показатель поднялся выше отметки в 5,3 тысячи впервые в истории.