Специальная военная операция на Украине
 
07:45 28.01.2026 (обновлено: 09:53 28.01.2026)
Армейский жетон спас жизнь российскому военнослужащему
Нагрудный жетон бойца ВС РФ остановил пулю ВСУ и спас ему жизнь в городском бою за Красноармейск в ДНР, рассказал РИА Новости его сослуживец с позывным... РИА Новости, 28.01.2026
Армейский жетон спас жизнь российскому военнослужащему

РИА Новости: жетон бойца ВС РФ остановил пулю ВСУ и спас ему жизнь

Стальной жетон, спасший жизнь российскому военнослужащему
© Фото : РИА Новости
Стальной жетон, спасший жизнь российскому военнослужащему
ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Нагрудный жетон бойца ВС РФ остановил пулю ВСУ и спас ему жизнь в городском бою за Красноармейск в ДНР, рассказал РИА Новости его сослуживец с позывным "Болтон".
"Это история о том, как стальной жетон остановил пулю ВСУ и спас нашему бойцу жизнь. Когда его и других ребят мобилизовали в 2022-м, в военкомате им предложили алюминиевые жетоны. Или за отдельную плату приобрести стальные. И группа решила, что возьмет стальные", - рассказал "Болтон".
Эта случайность спустя три года спасла бойцу с позывным "Татарин" жизнь при зачистке Красноармейска.
"Наши бойцы заходили в подвал кинотеатра "Мир", и наткнулись на ВСУ на лестничном пролете. Они сначала дали очередь по нашим парням, потом граната влетела. "Татарин" шел первый и получил осколочные ранения. Бронежилет принял пули, и одна прошла "броню": ее остановил тот самый стальной жетон", - рассказал "Болтон".
Фото того самого нагрудного жетона оказалось в распоряжении РИА Новости. На коже российского бойца видны ссадины от разлетевшейся оболочки пули и бронеплиты.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
