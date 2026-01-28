https://ria.ru/20260128/zhizn-2070689501.html
Армейский жетон спас жизнь российскому военнослужащему
Армейский жетон спас жизнь российскому военнослужащему - РИА Новости, 28.01.2026
Армейский жетон спас жизнь российскому военнослужащему
Нагрудный жетон бойца ВС РФ остановил пулю ВСУ и спас ему жизнь в городском бою за Красноармейск в ДНР, рассказал РИА Новости его сослуживец с позывным... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T07:45:00+03:00
2026-01-28T07:45:00+03:00
2026-01-28T09:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070701990_0:625:750:1046_1920x0_80_0_0_54885e045103d25dfc28b4daf04c52b0.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070701990_0:555:750:1117_1920x0_80_0_0_468dcec7734e5e8211d88149c68623b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Армейский жетон спас жизнь российскому военнослужащему
РИА Новости: жетон бойца ВС РФ остановил пулю ВСУ и спас ему жизнь
ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Нагрудный жетон бойца ВС РФ остановил пулю ВСУ и спас ему жизнь в городском бою за Красноармейск в ДНР, рассказал РИА Новости его сослуживец с позывным "Болтон".
"Это история о том, как стальной жетон остановил пулю ВСУ и спас нашему бойцу жизнь. Когда его и других ребят мобилизовали в 2022-м, в военкомате им предложили алюминиевые жетоны. Или за отдельную плату приобрести стальные. И группа решила, что возьмет стальные", - рассказал "Болтон".
Эта случайность спустя три года спасла бойцу с позывным "Татарин" жизнь при зачистке Красноармейска.
"Наши бойцы заходили в подвал кинотеатра "Мир", и наткнулись на ВСУ на лестничном пролете. Они сначала дали очередь по нашим парням, потом граната влетела. "Татарин" шел первый и получил осколочные ранения. Бронежилет принял пули, и одна прошла "броню": ее остановил тот самый стальной жетон", - рассказал "Болтон".
Фото того самого нагрудного жетона оказалось в распоряжении РИА Новости. На коже российского бойца видны ссадины от разлетевшейся оболочки пули и бронеплиты.