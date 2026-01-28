Армейский жетон спас жизнь российскому военнослужащему

ЛУГАНСК, 28 янв - РИА Новости. Нагрудный жетон бойца ВС РФ остановил пулю ВСУ и спас ему жизнь в городском бою за Красноармейск в ДНР, рассказал РИА Новости его сослуживец с позывным "Болтон".

"Это история о том, как стальной жетон остановил пулю ВСУ и спас нашему бойцу жизнь. Когда его и других ребят мобилизовали в 2022-м, в военкомате им предложили алюминиевые жетоны. Или за отдельную плату приобрести стальные. И группа решила, что возьмет стальные", - рассказал "Болтон".

Эта случайность спустя три года спасла бойцу с позывным "Татарин" жизнь при зачистке Красноармейска.

"Наши бойцы заходили в подвал кинотеатра "Мир", и наткнулись на ВСУ на лестничном пролете. Они сначала дали очередь по нашим парням, потом граната влетела. "Татарин" шел первый и получил осколочные ранения. Бронежилет принял пули, и одна прошла "броню": ее остановил тот самый стальной жетон", - рассказал "Болтон".