https://ria.ru/20260128/zhitel-2070725490.html
Житель Ярославля получил срок за госизмену
Житель Ярославля получил срок за госизмену - РИА Новости, 28.01.2026
Житель Ярославля получил срок за госизмену
Житель Ярославля, передававший Киеву данные о критически важных объектах инфраструктуры региона, получил 14 лет колонии по делу о государственной измене,... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T11:46:00+03:00
2026-01-28T11:46:00+03:00
2026-01-28T13:36:00+03:00
происшествия
россия
ярославль
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ярославский областной суд
telegram
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070758529_0:167:1280:887_1920x0_80_0_0_c5d46b8a64b932933089f767581e4657.jpg
https://ria.ru/20260122/moskva-2069494516.html
россия
ярославль
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070758529_72:0:1280:906_1920x0_80_0_0_657adfb7e8e9adcdd35c23e4e427c169.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ярославль, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ярославский областной суд, telegram
Происшествия, Россия, Ярославль, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ярославский областной суд, Telegram
Житель Ярославля получил срок за госизмену
Житель Ярославля получил 14 лет колонии за госизмену