11:46 28.01.2026 (обновлено: 13:36 28.01.2026)
Житель Ярославля получил срок за госизмену
Житель Ярославля получил срок за госизмену
происшествия, россия, ярославль, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ярославский областной суд, telegram
Происшествия, Россия, Ярославль, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ярославский областной суд, Telegram
Житель Ярославля получил срок за госизмену

Житель Ярославля получил 14 лет колонии за госизмену

© РИА Новости / ФСБ РФ | Перейти в медиабанкCотрудники ФСБ РФ задерживают жителя Ярославля Николая Харитонова
Cотрудники ФСБ РФ задерживают жителя Ярославля Николая Харитонова. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Житель Ярославля, передававший Киеву данные о критически важных объектах инфраструктуры региона, получил 14 лет колонии по делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"Ярославским областным судом за совершение государственной измены вынесен обвинительный приговор жителю города Ярославля Харитонову Николаю Вадимовичу, 1987 года рождения, гражданину России... Решением суда Харитонов Н.В. признан виновным в предъявленном обвинении и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничению свободы сроком один год", - говорится в сообщении.
Установлено, что мужчина через Telegram установил контакт с представителем спецслужб Украины и по его заданию собирал и передавал информацию о критически важных объектах инфраструктуры региона. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 275 (государственная измена) УК России.
Отмечается, что приговор в законную силу не вступил.
