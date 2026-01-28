Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили о росте протестных настроений на Украине - РИА Новости, 28.01.2026
10:13 28.01.2026 (обновлено: 10:37 28.01.2026)
В Госдуме заявили о росте протестных настроений на Украине
В Госдуме заявили о росте протестных настроений на Украине
2026-01-28T10:13:00+03:00
2026-01-28T10:37:00+03:00
В Госдуме заявили о росте протестных настроений на Украине

Шеремет заявил о росте протестных настроений на Украине из-за репрессий

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский удерживает власть на Украине силой оружия и репрессиями, в обществе растут протестные настроения, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"Киевская хунта Зеленского исключительно силой оружия и репрессиями удерживает власть в Украине, что привело в обществе к росту протестных и панических настроений, люди с пессимизмом смотрят на будущее своей страны", - сказал Шеремет.
По его мнению, украинский народ должен дать коллективный отпор режиму Зеленского.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
