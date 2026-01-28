https://ria.ru/20260128/zavod-2070741625.html
На площадке бывшего автомобильного завода в Калуге вспыхнул пожар
На площадке бывшего автомобильного завода в Калуге вспыхнул пожар - РИА Новости, 28.01.2026
На площадке бывшего автомобильного завода в Калуге вспыхнул пожар
Пожар произошел на площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону. РИА Новости, 28.01.2026
На площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге произошел пожар