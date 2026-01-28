Рейтинг@Mail.ru
На площадке бывшего автомобильного завода в Калуге вспыхнул пожар
12:36 28.01.2026 (обновлено: 12:45 28.01.2026)
На площадке бывшего автомобильного завода в Калуге вспыхнул пожар
На площадке бывшего автомобильного завода в Калуге вспыхнул пожар
Пожар произошел на площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону. РИА Новости, 28.01.2026
Калуга, По (Франция), Volkswagen Group, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Пожар произошел на площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
"Пожарные расчеты прибыли по сообщению о пожаре по адресу Калуга, улица Автомобильная, 1", - сказал собеседник.
Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", по данному адресу находится площадка завода АГР (AGR Automotive Group, бывший завод Volkswagen в Калуге).
