Защита Бальбека хочет добиться передачи дела в другой регион

Объявленного в федеральный розыск Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре прошлого года. Вместе с ним по делу проходят еще три человека, в том числе бывшая помощница и экс-сотрудница крымского минздрава Фатиме Совхоз и крымская журналистка Анна Гажала, которая консультировала Бальбека и его аппарат по взаимодействию со СМИ и ведению официальных страниц в соцсетях. Сам Бальбек заявил в суде, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе крымской системы здравоохранения.