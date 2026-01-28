Защита Бальбека хочет добиться передачи дела в другой регион

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости. Защита намерена просить передачи рассмотрения дела экс-депутата Госдумы, бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека из Крыма в другой регион, сообщил РИА Новости адвокат одной из обвиняемых, проходящих по делу с экс-депутатом, Алексей Анохин.
Ранее Бальбеку продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля. Он находится в СИЗО Симферополя. Ему вменяется три уголовных статьи: клевета, неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение неприкосновенности частной жизни. Обвинительное заключение передано в Киевский районный суд Симферополя.
"Защита намерена настаивать на передачи дела за пределы Крыма в другой регион", - сказал Анохин.
По его словам, рассмотрение дела в Крыму, по мнению защиты, может быть не объективным.
"Соответствующее ходатайство защита намерена заявить при рассмотрении дела в Киевском райсуде", - сказал Анохин.
В частности, по его словам, защита намерена просить, чтобы дело передали в Верховной суд РФ, но не исключено, что его могут направить в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре или же в итоге оставить для рассмотрения в Крыму.
"Защита намерена настаивать на передачи дела за пределы Крыма, но готова к любому из вариантов развития событий", - сказал адвокат.
Объявленного в федеральный розыск Бальбека задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре прошлого года. Вместе с ним по делу проходят еще три человека, в том числе бывшая помощница и экс-сотрудница крымского минздрава Фатиме Совхоз и крымская журналистка Анна Гажала, которая консультировала Бальбека и его аппарат по взаимодействию со СМИ и ведению официальных страниц в соцсетях. Сам Бальбек заявил в суде, что не признает своей вины в причастности к получению закрытой информации и клевете о работе крымской системы здравоохранения.
