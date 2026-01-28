https://ria.ru/20260128/zapad-2070731821.html
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю
Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов ДНР и Харьковской области,... РИА Новости, 28.01.2026
