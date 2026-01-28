Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов ДНР и Харьковской области, противник потерял более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.