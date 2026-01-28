Рейтинг@Mail.ru
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 28.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 28.01.2026 (обновлено: 12:14 28.01.2026)
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 28.01.2026
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю
Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов ДНР и Харьковской области,... РИА Новости, 28.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
россия
харьковская область
донецкая народная республика
безопасность, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю

МО РФ: ВСУ потеряли более 180 военных в зоне действий группировки "Запад"

© РИА Новости / Евгений Биятов
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов ДНР и Харьковской области, противник потерял более 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Рубцы, Яцковка и Коровий Яр в Донецкой Народной Республике, Благодатовка, Нечволодовка, Новониколаевка и Петровка в Харьковской области.
"Потери противника составили более 180 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе два западного производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
Версия 2023.1 Beta
