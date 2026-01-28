Рейтинг@Mail.ru
10:14 28.01.2026
Закон о правовом статусе РКК вступит в силу 1 февраля
Закон о правовом статусе РКК вступит в силу 1 февраля
Федеральный закон о правовом статусе Российского Красного Креста (РКК) вступит в силу 1 февраля, он определит полномочия и перечень задач организации, сообщил в РИА Новости, 28.01.2026
2026
россия, владимир путин, российский красный крест
Россия, Владимир Путин, Российский Красный Крест
Закон о правовом статусе РКК вступит в силу 1 февраля

Закон о правовом статусе Российского Красного Креста вступит в силу 1 февраля

© РИА Новости / Андрей Теличев | Офис российского Красного креста в Москве
Офис российского Красного креста в Москве
© РИА Новости / Андрей Теличев
Перейти в медиабанк
Офис российского Красного креста в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Федеральный закон о правовом статусе Российского Красного Креста (РКК) вступит в силу 1 февраля, он определит полномочия и перечень задач организации, сообщил в интервью РИА Новости председатель РКК Павел Савчук.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, определяющий правовой статус организации "Российский Красный Крест".
Павел Савчук - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Глава РКК рассказал о поисках пропавших жителей Курской области
27 января, 06:01
"Наверное, ключевым элементом пятилетней трансформации РКК стало принятие федерального закона о Российском Красном Кресте. К этому закону мы шли порядка 30 лет. Это огромный путь, были разные версии законов, что-то разрабатывалось правительством, что-то депутатами. Но никогда еще, кроме нашего случая, декабря прошлого года, закон не доходил до последней финальной фазы подписания президентом. И совсем скоро, 1 февраля, закон уже вступит в свою силу", - сказал Савчук.
По его словам, РКК станет первой общественной организацией, имеющей свой федеральный закон, который наделяет ее полномочиями ключевого гуманитарного агентства в стране и определяет перечень стоящих перед ней задач.
"Перечень задач там, на самом деле, очень обширный, но все эти задачи - это то, что мы хорошо умеем, мы знаем, как это делать, мы достаточно долго реализуем все эти направления, и поэтому мы будем рады быть еще более полезными", - добавил председатель РКК.
Волонтеры Российского Красного Креста - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
В РКК рассказали о мошенниках, выдающих себя за Красный Крест
4 декабря 2025, 13:53
 
Россия, Владимир Путин, Российский Красный Крест
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
