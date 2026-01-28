Захарова: Зеленского уже на Украине называют фашистом

"Это уже вопль отчаяния людей, которые занимают различные посты и должности, имеют определенный статус внутри украинского общества, кто солидаризировался во имя, как они там все говорят, перемоги, уже они называют его фашистом", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.