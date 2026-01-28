Рейтинг@Mail.ru
Захарова: Зеленского уже на Украине называют фашистом - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/zakharova-2070699258.html
Захарова: Зеленского уже на Украине называют фашистом
Захарова: Зеленского уже на Украине называют фашистом - РИА Новости, 28.01.2026
Захарова: Зеленского уже на Украине называют фашистом
Владимира Зеленского стали называть фашистом уже внутри самой Украины, пример бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко тому свидетельство, заявила... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T09:29:00+03:00
2026-01-28T09:29:00+03:00
в мире
украина
юлия тимошенко
мария захарова
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/24/1563022455_0:20:2650:1511_1920x0_80_0_0_b8a33550c26b6b6a17df2759a13c98c3.jpg
https://ria.ru/20260128/britaniya-2070677427.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156302/24/1563022455_0:0:2650:1989_1920x0_80_0_0_b0fc3cd6875a1d1be3227e63bf9e78c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, юлия тимошенко, мария захарова, владимир зеленский
В мире, Украина, Юлия Тимошенко, Мария Захарова, Владимир Зеленский

Захарова: Зеленского уже на Украине называют фашистом

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Владимира Зеленского стали называть фашистом уже внутри самой Украины, пример бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко тому свидетельство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это уже вопль отчаяния людей, которые занимают различные посты и должности, имеют определенный статус внутри украинского общества, кто солидаризировался во имя, как они там все говорят, перемоги, уже они называют его фашистом", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она также напомнила о ситуации вокруг Юлии Тимошенко, которая, по ее словам, едва ли "испытывает нежные чувства к России".
"То есть невозможно себе представить, что она (Тимошенко - ред.) занимает какую-то не прокиевскую позицию. Очевидно, она полностью в этом смысле солидаризировалась с этой антироссийской тональностью. И вот мы дожили до того, что Юлия Тимошенко называет то, что происходит на Украине, фашизмом", - подчеркнула Захарова.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Злится все больше": в Британии заметили перемены в состоянии Зеленского
Вчера, 04:32
 
В миреУкраинаЮлия ТимошенкоМария ЗахароваВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала