Захарова: Зеленского уже на Украине называют фашистом

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Владимира Зеленского стали называть фашистом уже внутри самой Украины, пример бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко тому свидетельство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это уже вопль отчаяния людей, которые занимают различные посты и должности, имеют определенный статус внутри украинского общества, кто солидаризировался во имя, как они там все говорят, перемоги, уже они называют его фашистом", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она также напомнила о ситуации вокруг Юлии Тимошенко, которая, по ее словам, едва ли "испытывает нежные чувства к России".
"То есть невозможно себе представить, что она (Тимошенко - ред.) занимает какую-то не прокиевскую позицию. Очевидно, она полностью в этом смысле солидаризировалась с этой антироссийской тональностью. И вот мы дожили до того, что Юлия Тимошенко называет то, что происходит на Украине, фашизмом", - подчеркнула Захарова.