Захарова напомнила президенту Польши, кто причастен к трагедии Холокоста
14:57 28.01.2026 (обновлено: 14:58 28.01.2026)
Захарова напомнила президенту Польши, кто причастен к трагедии Холокоста
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала польскому президенту Каролю Навроцкому факты, свидетельствующие о связях Польши с Третьим рейхом и... РИА Новости, 28.01.2026
в мире
польша
россия
освенцим
мария захарова
кароль навроцкий
уинстон черчилль
вторая мировая война (1939-1945)
в мире, польша, россия, освенцим, мария захарова, кароль навроцкий, уинстон черчилль, вторая мировая война (1939-1945)
В мире, Польша, Россия, Освенцим, Мария Захарова, Кароль Навроцкий, Уинстон Черчилль, Вторая мировая война (1939-1945)
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала польскому президенту Каролю Навроцкому факты, свидетельствующие о связях Польши с Третьим рейхом и напомнила, кто на самом деле принял прямое участие в первых актах трагедии Холокоста.
Ранее Навроцкий признал факт освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме советскими солдатами, но при этом исказил историю, обвинив СССР в причастности к Холокосту.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Россия никогда не забудет чудовищных преступлений в Освенциме, заявил Путин
27 января, 12:19
"Официальная Варшава делает всё, чтобы мир забыл о связях польских деятелей с Третьим рейхом, Пакте Пилсудского-Гитлера и о соучастии Польши в разделе Чехословакии в 1938 году. Именно за последнее Уинстон Черчилль называл её "гиеной", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя высказывание польского лидера.
Дипломат порекомендовала Навроцкому перечитать статью президента РФ Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" от 19 июня 2020 года и напомнила ряд фактов, свидетельствующих о причастности Польши к трагедии Холокоста.
"Когда эшелоны с 20 тысячами польских евреев оказались на германо-польской границе, польские пограничники начали ставить прибывшим в паспорта штамп "недействителен". В итоге пропустили только 4 тысячи человек. Остальные 16 тысяч попали - благодаря действиям польских властей - в концлагеря. Так Польша приняла прямое участие в первых актах трагедии Холокоста", - подчеркнула Захарова.
Узники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной Армии в январе 1945 года - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Отрицать такое — преступление". Мир вспоминает главную катастрофу XX века
27 января, 08:00
 
