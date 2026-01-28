Захарова напомнила президенту Польши, кто причастен к трагедии Холокоста

"Когда эшелоны с 20 тысячами польских евреев оказались на германо-польской границе, польские пограничники начали ставить прибывшим в паспорта штамп "недействителен". В итоге пропустили только 4 тысячи человек. Остальные 16 тысяч попали - благодаря действиям польских властей - в концлагеря. Так Польша приняла прямое участие в первых актах трагедии Холокоста", - подчеркнула Захарова.