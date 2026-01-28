Захарова напомнила президенту Польши, кто причастен к трагедии Холокоста

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала польскому президенту Каролю Навроцкому факты, свидетельствующие о связях Польши с Третьим рейхом и напомнила, кто на самом деле принял прямое участие в первых актах трагедии Холокоста.
"Официальная Варшава делает всё, чтобы мир забыл о связях польских деятелей с Третьим рейхом, Пакте Пилсудского-Гитлера и о соучастии Польши в разделе Чехословакии в 1938 году. Именно за последнее Уинстон Черчилль называл её "гиеной", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя высказывание польского лидера.
Дипломат порекомендовала Навроцкому перечитать статью президента РФ Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" от 19 июня 2020 года и напомнила ряд фактов, свидетельствующих о причастности Польши к трагедии Холокоста.
"Когда эшелоны с 20 тысячами польских евреев оказались на германо-польской границе, польские пограничники начали ставить прибывшим в паспорта штамп "недействителен". В итоге пропустили только 4 тысячи человек. Остальные 16 тысяч попали - благодаря действиям польских властей - в концлагеря. Так Польша приняла прямое участие в первых актах трагедии Холокоста", - подчеркнула Захарова.