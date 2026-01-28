В НАТО не смогут дать отпор США в ситуации с Гренландией, заявила Захарова

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. В ситуации вокруг Гренландии страны НАТО не имеют никаких возможностей противостоять США, поскольку в организации не предусмотрено механизмов решения подобных вопросов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это абсолютно придуманная история (угроза РФ и КНР - ред.). Внутри альянса паника… А куда идти жаловаться? Их же приучили, их национальные законодательства выстроили таким образом, что жаловаться можно только внутри НАТО на тех, кто находится вне НАТО. А пункта о том, как жаловаться на тех, кто в НАТО находится, там нет",- сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она напомнила об уставе НАТО, в котором отмечается, что все вопросы страны должны решать коллегиально.
"Там даже нигде не написано, что можно или может быть такое, что одна страна-член НАТО угрожает или угрожает тем более силой, применением силы против другой. То есть этого нигде не предусмотрено. То есть такого в движке натовских механизмов никем не заложено было, соответственно, нет никаких возможностей действовать",- подчеркнула дипломат.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.