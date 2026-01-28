Рейтинг@Mail.ru
Центр поддержки экспорта Забайкалья окажет помощь 200 предпринимателям
11:02 28.01.2026
Центр поддержки экспорта Забайкалья окажет помощь 200 предпринимателям
Центр поддержки экспорта Забайкалья планирует оказать помощь 200 предпринимателям в продвижении в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 28.01.2026
Центр поддержки экспорта Забайкалья окажет помощь 200 предпринимателям

© iStock.com / Ngampol ThongsaiДевушка делает подсчеты на калькуляторе
Девушка делает подсчеты на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© iStock.com / Ngampol Thongsai
Девушка делает подсчеты на калькуляторе. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Центр поддержки экспорта Забайкалья планирует оказать помощь 200 предпринимателям в продвижении в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Также, по нашим прогнозам, в 2026 (году – прим. ред.) будет заключено 11 экспортных контрактов. А объем поддержанного экспорта субъектам малого и среднего бизнеса оценивается в 3 миллиона долларов США", - сказала министр экономики Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Кроме того, пройдет и ряд мероприятий, подготовленных для экспортеров региона. Например, летом состоится бизнес-миссия в Монголию. Можно будет принять участие в выставках Китая, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов.
В Забайкалье поддержка экспорта осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Член совета директоров, генеральный директор – председатель правления АО Корпорация МСП Александр Исаевич - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Более 3 миллиардов рублей может получить малый бизнес по льготному лизингу
Твой бизнес
 
 
