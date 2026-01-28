Центр поддержки экспорта Забайкалья окажет помощь 200 предпринимателям

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Центр поддержки экспорта Забайкалья планирует оказать помощь 200 предпринимателям в продвижении в этом году, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Также, по нашим прогнозам, в 2026 (году – прим. ред.) будет заключено 11 экспортных контрактов. А объем поддержанного экспорта субъектам малого и среднего бизнеса оценивается в 3 миллиона долларов США", - сказала министр экономики Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.

Кроме того, пройдет и ряд мероприятий, подготовленных для экспортеров региона. Например, летом состоится бизнес-миссия в Монголию. Можно будет принять участие в выставках Китая, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов.