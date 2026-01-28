https://ria.ru/20260128/yug-2070732460.html
Бойцы "Южной" группировки заняли более выгодные позиции в зоне СВО
Бойцы "Южной" группировки заняли более выгодные позиции в зоне СВО
ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, боевую бронированную машину за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 28.01.2026
дружковка
Новости
ru-RU
Бойцы "Южной" группировки заняли более выгодные позиции в зоне СВО
