В "Яндексе" рассказали, как защитить данные в интернете

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Установка сложных паролей, критическое отношение к ссылкам, регулярное обновление приложений - это базовые правила кибергигиены, которые позволяют защититься от злоумышленников и сохранить данные в безопасности, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев.

"Злоумышленники все чаще используют социальную инженерию и эксплуатируют человеческий фактор – доверчивость и спешку, – делая даже продвинутых пользователей уязвимыми. Несмотря на все более персонализированные и технологичные схемы мошенничества – от дипфейков до целевых атак через мессенджеры - соблюдение базовых правил кибергигиены существенно повышает защиту. Например, сложные пароли, бдительность при переходе по ссылкам и обновление приложений и ПО помогут защититься от злоумышленников и сохранить данные в безопасности", - сказал Лунев.

По его словам, генерацию надежных паролей, а также их хранение стоит доверить специальным менеджерам паролей, встроенным в браузер. По возможности следует также подключать двухфакторную аутентификацию.

При получении ссылок и вложений в сообщениях или электронных письмах следует проявлять бдительность, потому что через них злоумышленники могут манипулировать сознанием человека.

"Важно всегда проверять адрес отправителя и доменное имя сайта, а также использовать современные браузеры с защитой от фишинга, например, "Яндекс Браузер". Встроенные системы анализируют страницы автоматически и предупреждают пользователя о потенциальной угрозе. Это страховка от ошибки в спешке, которой часто пользуются злоумышленники", - добавил Лунев.