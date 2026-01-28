Рейтинг@Mail.ru
В "Яндексе" рассказали, как защитить данные в интернете - РИА Новости, 28.01.2026
13:31 28.01.2026
В "Яндексе" рассказали, как защитить данные в интернете
В "Яндексе" рассказали, как защитить данные в интернете - РИА Новости, 28.01.2026
В "Яндексе" рассказали, как защитить данные в интернете
Установка сложных паролей, критическое отношение к ссылкам, регулярное обновление приложений - это базовые правила кибергигиены, которые позволяют защититься от
2026-01-28T13:31:00+03:00
2026-01-28T13:31:00+03:00
60
353
60
2026
технологии, яндекс, общество
Технологии, Яндекс, Общество
В "Яндексе" рассказали, как защитить данные в интернете

В "Яндексе" рассказали, как защитить свои данные в интернете

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Логотип компании "Яндекс". Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Установка сложных паролей, критическое отношение к ссылкам, регулярное обновление приложений - это базовые правила кибергигиены, которые позволяют защититься от злоумышленников и сохранить данные в безопасности, рассказал РИА Новости руководитель группы обучения информационной безопасности "Яндекса" Александр Лунев.
"Злоумышленники все чаще используют социальную инженерию и эксплуатируют человеческий фактор – доверчивость и спешку, – делая даже продвинутых пользователей уязвимыми. Несмотря на все более персонализированные и технологичные схемы мошенничества – от дипфейков до целевых атак через мессенджеры - соблюдение базовых правил кибергигиены существенно повышает защиту. Например, сложные пароли, бдительность при переходе по ссылкам и обновление приложений и ПО помогут защититься от злоумышленников и сохранить данные в безопасности", - сказал Лунев.
По его словам, генерацию надежных паролей, а также их хранение стоит доверить специальным менеджерам паролей, встроенным в браузер. По возможности следует также подключать двухфакторную аутентификацию.
При получении ссылок и вложений в сообщениях или электронных письмах следует проявлять бдительность, потому что через них злоумышленники могут манипулировать сознанием человека.
"Важно всегда проверять адрес отправителя и доменное имя сайта, а также использовать современные браузеры с защитой от фишинга, например, "Яндекс Браузер". Встроенные системы анализируют страницы автоматически и предупреждают пользователя о потенциальной угрозе. Это страховка от ошибки в спешке, которой часто пользуются злоумышленники", - добавил Лунев.
А своевременное обновление приложений и программного обеспечения обеспечит защиту от выявляемых уязвимостей.
