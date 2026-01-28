Яковенко высказался о внутриполитической ситуации в США

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Ситуация внутри США на фоне экономических сложностей и противостояния республиканцев и демократов так ухудшилась, что для них нет "краше" исхода, кроме как гражданская война, заявил РИА Новости заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.

"Нет веры в то, что время на стороне Трампа, который буквально разрывается между сроками реиндустриализации (пока за счет союзников, которые не испытывают по этому поводу энтузиазма) и сохранением сильного доллара. Промежуточные выборы не за горами, что дополнительно ослабляет позиции Трампа, который сумел настроить против себя всех союзников, как бы он ни был прав в своей критике на их счет", - заключил он.