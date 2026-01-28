Рейтинг@Mail.ru
Яковенко высказался о внутриполитической ситуации в США
17:15 28.01.2026
Яковенко высказался о внутриполитической ситуации в США
Ситуация внутри США на фоне экономических сложностей и противостояния республиканцев и демократов так ухудшилась, что для них нет "краше" исхода, кроме как... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T17:15:00+03:00
2026-01-28T17:15:00+03:00
в мире
сша
америка
россия
александр яковенко
в мире, сша, америка, россия, александр яковенко
В мире, США, Америка, Россия, Александр Яковенко, РИА Новости Аналитика
Александр Яковенко
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Александр Яковенко. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Ситуация внутри США на фоне экономических сложностей и противостояния республиканцев и демократов так ухудшилась, что для них нет "краше" исхода, кроме как гражданская война, заявил РИА Новости заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.
"Ситуация в самой Америке такова, что "краше" нет иного исхода как полномасштабная гражданская война, которая, по сути, идет уже 40 лет (если иметь в виду и "культурные войны"), и когда две Америки жестко противостоят друг другу со своими несовместимыми видениями американской идентичности. Ни много ни мало, стоит вопрос о том, кому "принадлежит Америка" и можно ли ее полураспад обратить вспять, к чему стремится (президент США Дональд – ред.) Трамп", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Золотое ускорение Трампа
Вчера, 14:19
Как обращает внимание Яковенко, более 50 лет США "жили в долг", эксплуатируя привилегированный статус доллара в мире. При этом растет дефицит торгового баланса, много лет существуют сложности при формировании федерального бюджета, за 40 лет глобализации и параллельной финансиализации своей экономики США лишились производственной базы, необходимой в том числе для ВПК, включая судостроение.
Своей напористой внешней политикой Трамп пытается искусственно поддержать доверие в мире к США и доллару. Соединенным Штатам нужны ресурсы, а отсюда проистекают и требования Трампа о присоединении Гренландии и Канады, а также операция по установлению контроля над нефтяной торговлей Венесуэлы. В то же время, время играет против американского лидера, отмечает Яковенко.
"Нет веры в то, что время на стороне Трампа, который буквально разрывается между сроками реиндустриализации (пока за счет союзников, которые не испытывают по этому поводу энтузиазма) и сохранением сильного доллара. Промежуточные выборы не за горами, что дополнительно ослабляет позиции Трампа, который сумел настроить против себя всех союзников, как бы он ни был прав в своей критике на их счет", - заключил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Большая стратегия Трампа и будущее Европы
8 декабря 2025, 08:00
 
