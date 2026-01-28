ВЦИОМ переходит к изучению эмоций

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Впервые за долгое время Всероссийский центр изучения общественного мнения (Аналитический центр ВЦИОМ) делает акцент на эмоциональном состоянии населения. Обычно исследовательский центр специализируется на сборе и анализе рациональных оценок, однако в условиях повышенной напряженности в стране и мире, по мнению экспертов, настало время обратить внимание и на эмоциональную сферу.

"Мы живем в стрессовом обществе. Плотность событий, их скорость и характер изменений — все это тревожит. В такой ситуации место логике и холодному расчету остается все меньше", — заявил генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Федоров на пресс-конференции в Медиагруппе "Россия сегодня".

Эмоции, по мнению исследователей, не являются слабостью, а представляют собой эволюционный механизм, который помогает людям адаптироваться к сложным и опасным ситуациям. "Эмоции — это нормально и важно. Их нельзя игнорировать или считать признаком слабости. Это то, что мы должны изучать и понимать", — отметил эксперт.

Сегодня общество переживает глубокую и сложную трансформацию, которая затрагивает не только политику и экономику, но и психологический климат. Именно поэтому ВЦИОМ решил перейти к изучению эмоционального состояния граждан — как индивидуального, так и коллективного.

"Эмоциональный аспект — это ключевой фактор, который влияет на восприятие реальности, на поведение, на принятие решений. Его нельзя игнорировать, особенно в условиях, когда традиционные формы анализа уже не всегда работают", — подчеркнул Валерий Федоров.