ВЦИОМ переходит к изучению эмоций - РИА Новости, 28.01.2026
15:01 28.01.2026
ВЦИОМ переходит к изучению эмоций
Впервые за долгое время Всероссийский центр изучения общественного мнения (Аналитический центр ВЦИОМ) делает акцент на эмоциональном состоянии населения. Обычно РИА Новости, 28.01.2026
общество
валерий федоров
вциом
общество, валерий федоров, вциом
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Впервые за долгое время Всероссийский центр изучения общественного мнения (Аналитический центр ВЦИОМ) делает акцент на эмоциональном состоянии населения. Обычно исследовательский центр специализируется на сборе и анализе рациональных оценок, однако в условиях повышенной напряженности в стране и мире, по мнению экспертов, настало время обратить внимание и на эмоциональную сферу.
"Мы живем в стрессовом обществе. Плотность событий, их скорость и характер изменений — все это тревожит. В такой ситуации место логике и холодному расчету остается все меньше", — заявил генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ Валерий Федоров на пресс-конференции в Медиагруппе "Россия сегодня".
Эмоции, по мнению исследователей, не являются слабостью, а представляют собой эволюционный механизм, который помогает людям адаптироваться к сложным и опасным ситуациям. "Эмоции — это нормально и важно. Их нельзя игнорировать или считать признаком слабости. Это то, что мы должны изучать и понимать", — отметил эксперт.
Сегодня общество переживает глубокую и сложную трансформацию, которая затрагивает не только политику и экономику, но и психологический климат. Именно поэтому ВЦИОМ решил перейти к изучению эмоционального состояния граждан — как индивидуального, так и коллективного.
"Эмоциональный аспект — это ключевой фактор, который влияет на восприятие реальности, на поведение, на принятие решений. Его нельзя игнорировать, особенно в условиях, когда традиционные формы анализа уже не всегда работают", — подчеркнул Валерий Федоров.
Новое исследование ВЦИОМа может стать важным шагом в понимании того, как эмоции формируют общественное мнение в условиях кризиса и неопределенности.
 
