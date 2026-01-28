Рейтинг@Mail.ru
14:00 28.01.2026
Число пользователей ВТБ Онлайн за год выросло до 27 млн человек
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "VTB"
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Стенд компании "VTB". Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Число клиентов, которые ежемесячно пользуются мобильным приложением ВТБ Онлайн (0+) , в 2025 году выросло на 21% и составило почти 27 миллионов человек, сообщает банк.
Дневная аудитория сервиса за год выросла более чем на треть. Всего за 2025 год клиенты совершили 8 миллиардов заходов в ВТБ Онлайн, время использования сервиса составило в среднем 3-4 минуты.
В рамках расширения функционала приложения банк продолжает внедрение новых сервисов безопасности. В частности, в ближайшее время будет доступен вход и разблокировка по биометрии. Зарегистрировать биометрический вектор можно без посещения офиса. За год биометрию сдали более 1,5 миллионов клиентов ВТБ. Кроме того, ВТБ продолжает пилотный проект в области открытого банкинга совместно с Т-банком и Альфа-банком, развивает онлайн-банкинг в российском мессенджере МАХ.
"Мы готовим масштабное обновление ВТБ Онлайн – в нем появится новый функционал, дизайн, архитектура и партнеры. Банковские игроки сегодня стремятся наращивать собственную экосистему непрофильных продуктов вокруг финансового ядра. Нам стратегически ближе понятие универсального приложения... Такой подход позволяет сосредоточиться на развитии и внедрении передовых финансовых технологий и трансформировать свой цифровой банк в универсальное приложение", — приводится в сообщении комментарий руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексея Курзякова.
Карта Мир от банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Свыше 11 миллионов человек в России получают заработную плату на карту ВТБ
26 января, 18:21
 
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
