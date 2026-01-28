Число пользователей ВТБ Онлайн за год выросло до 27 млн человек

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Число клиентов, которые ежемесячно пользуются мобильным приложением ВТБ Онлайн (0+) , в 2025 году выросло на 21% и составило почти 27 миллионов человек, сообщает банк.

Дневная аудитория сервиса за год выросла более чем на треть. Всего за 2025 год клиенты совершили 8 миллиардов заходов в ВТБ Онлайн, время использования сервиса составило в среднем 3-4 минуты.

В рамках расширения функционала приложения банк продолжает внедрение новых сервисов безопасности. В частности, в ближайшее время будет доступен вход и разблокировка по биометрии. Зарегистрировать биометрический вектор можно без посещения офиса. За год биометрию сдали более 1,5 миллионов клиентов ВТБ. Кроме того, ВТБ продолжает пилотный проект в области открытого банкинга совместно с Т-банком и Альфа-банком, развивает онлайн-банкинг в российском мессенджере МАХ.