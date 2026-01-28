https://ria.ru/20260128/vtb-2070764257.html
Число пользователей ВТБ Онлайн за год выросло до 27 млн человек
Число пользователей ВТБ Онлайн за год выросло до 27 млн человек - РИА Новости, 28.01.2026
Число пользователей ВТБ Онлайн за год выросло до 27 млн человек
Число клиентов, которые ежемесячно пользуются мобильным приложением ВТБ Онлайн (0+) , в 2025 году выросло на 21% и составило почти 27 миллионов человек,... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T14:00:00+03:00
2026-01-28T14:00:00+03:00
2026-01-28T14:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834745585_0:495:2759:2047_1920x0_80_0_0_a5d357e01b72944a80de5a480fa0f4be.jpg
https://ria.ru/20260126/vtb-2070389901.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834745585_5:0:2734:2047_1920x0_80_0_0_3c93d3e66cc82d5ebb0f292721d77747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Число пользователей ВТБ Онлайн за год выросло до 27 млн человек
Число пользователей ВТБ Онлайн за год выросло на 21% - до 27 млн человек
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Число клиентов, которые ежемесячно пользуются мобильным приложением ВТБ Онлайн (0+) , в 2025 году выросло на 21% и составило почти 27 миллионов человек, сообщает банк.
Дневная аудитория сервиса за год выросла более чем на треть. Всего за 2025 год клиенты совершили 8 миллиардов заходов в ВТБ Онлайн, время использования сервиса составило в среднем 3-4 минуты.
В рамках расширения функционала приложения банк продолжает внедрение новых сервисов безопасности. В частности, в ближайшее время будет доступен вход и разблокировка по биометрии. Зарегистрировать биометрический вектор можно без посещения офиса. За год биометрию сдали более 1,5 миллионов клиентов ВТБ. Кроме того, ВТБ продолжает пилотный проект в области открытого банкинга совместно с Т-банком и Альфа-банком, развивает онлайн-банкинг в российском мессенджере МАХ.
"Мы готовим масштабное обновление ВТБ Онлайн – в нем появится новый функционал, дизайн, архитектура и партнеры. Банковские игроки сегодня стремятся наращивать собственную экосистему непрофильных продуктов вокруг финансового ядра. Нам стратегически ближе понятие универсального приложения... Такой подход позволяет сосредоточиться на развитии и внедрении передовых финансовых технологий и трансформировать свой цифровой банк в универсальное приложение", — приводится в сообщении комментарий руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексея Курзякова.