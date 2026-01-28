https://ria.ru/20260128/vsu-2070867325.html
При атаке дронов ВСУ на автомобиль погиб житель Белгородской области
При целенаправленной атаке двух украинских БПЛА на автомобиль погиб житель белгородского села Новая Таволжанка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.01.2026
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Шебекинский район
При атаке беспилотников ВСУ на автомобиль погиб житель Шебекинского района