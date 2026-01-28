Рейтинг@Mail.ru
При атаке дронов ВСУ на автомобиль погиб житель Белгородской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 28.01.2026 (обновлено: 22:39 28.01.2026)
При атаке дронов ВСУ на автомобиль погиб житель Белгородской области
При атаке дронов ВСУ на автомобиль погиб житель Белгородской области - РИА Новости, 28.01.2026
При атаке дронов ВСУ на автомобиль погиб житель Белгородской области
При целенаправленной атаке двух украинских БПЛА на автомобиль погиб житель белгородского села Новая Таволжанка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 28.01.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
шебекинский район
белгородская область
россия
шебекинский район
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, шебекинский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Шебекинский район
При атаке дронов ВСУ на автомобиль погиб житель Белгородской области

При атаке беспилотников ВСУ на автомобиль погиб житель Шебекинского района

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. При целенаправленной атаке двух украинских БПЛА на автомобиль погиб житель белгородского села Новая Таволжанка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"От полученных ранений мужчина скончался на месте", — написал он на платформе MAX.
Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Машина получила повреждения.
Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссияШебекинский район
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
