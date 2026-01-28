При атаке дронов ВСУ на автомобиль погиб житель Белгородской области

"От полученных ранений мужчина скончался на месте", — написал он на платформе MAX.

Украинские боевики ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты в приграничных регионах. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.