ВСУ более 50 раз атаковали приграничье Курской области

КУРСК, 28 янв - РИА Новости. Более 50 раз за сутки ВСУ применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, сбито 30 украинских беспилотников различного типа, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 часов 27 января до 07.00 часов 28 января сбито 30 вражеских беспилотников различных типов. 53 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. Пять раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что в результате атаки БПЛА, в посёлке Хомутовка Хомутовского района повреждена оконная рама здания.
"В селе Лозовское Октябрьского района повреждены окна в частном доме и забор. Всем собственникам пострадавшего имущества окажем необходимую помощь. Погибших и пострадавших нет", - добавил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18