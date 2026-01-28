Командование ВСУ предлагало подышать солдату, оставшемуся без воды

ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские командиры пытались успокоить военнослужащего, оставшегося без воды и находящегося на грани нервного срыва, дыхательной техникой, следует из радиоперехвата в Запорожской области, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

"Я понимаю, брат, как тяжело, понимаю. Но такие реалии. Максимум все доставим, когда сможем", - говорит украинский командир.

"По возможности постарайтесь меня поменять. Я уже не могу, я уже на грани", - отвечает ему солдат.

На это командир посоветовал ему подышать.

"Сейчас сделай три коротких вдоха, один большой выдох. Соберись, друг, держи себя в руках", - дает совет в рацию командир ВСУ

В ответ украинский военных пожаловался на отсутствие воды.