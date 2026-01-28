Рейтинг@Mail.ru
Командование ВСУ предлагало подышать солдату, оставшемуся без воды - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:23 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/vsu-2070681506.html
Командование ВСУ предлагало подышать солдату, оставшемуся без воды
Командование ВСУ предлагало подышать солдату, оставшемуся без воды - РИА Новости, 28.01.2026
Командование ВСУ предлагало подышать солдату, оставшемуся без воды
Украинские командиры пытались успокоить военнослужащего, оставшегося без воды и находящегося на грани нервного срыва, дыхательной техникой, следует из... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T05:23:00+03:00
2026-01-28T05:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014373500_0:230:3072:1958_1920x0_80_0_0_7bbd5a8598fb092952d1e40c4a804e43.jpg
https://ria.ru/20260128/sumy-2070674145.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014373500_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_2ff533d6ad6ce9f508a312dc856a7e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Командование ВСУ предлагало подышать солдату, оставшемуся без воды

РИА Новости: командиры ВСУ пытались успокоить солдата дыхательной практикой

© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 28 янв - РИА Новости. Украинские командиры пытались успокоить военнослужащего, оставшегося без воды и находящегося на грани нервного срыва, дыхательной техникой, следует из радиоперехвата в Запорожской области, оказавшегося в распоряжении РИА Новости.
"Я понимаю, брат, как тяжело, понимаю. Но такие реалии. Максимум все доставим, когда сможем", - говорит украинский командир.
Дым на месте взрыва в Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
ВСУ сами обстреляли Сумы, заявил пленный военнослужащий
Вчера, 03:25
"По возможности постарайтесь меня поменять. Я уже не могу, я уже на грани", - отвечает ему солдат.
На это командир посоветовал ему подышать.
"Сейчас сделай три коротких вдоха, один большой выдох. Соберись, друг, держи себя в руках", - дает совет в рацию командир ВСУ.
В ответ украинский военных пожаловался на отсутствие воды.
"Не можем даже воды попить, она замерзла, понимаешь? Сигарет не было три дня", - жалуется украинский военнослужащий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала