Бойцы "Севера" оттесняет ВСУ на Харьковском направлении

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Группировка войск "Север" ежедневно продвигается, оттесняя противника для создания "санитарной зоны" вдоль российской государственной границы на харьковском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации. Войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов", - говорится в сообщении ведомства.