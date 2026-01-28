Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Севера" оттесняет ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 28.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 28.01.2026
Бойцы "Севера" оттесняет ВСУ на Харьковском направлении
Бойцы "Севера" оттесняет ВСУ на Харьковском направлении
Группировка войск "Север" ежедневно продвигается, оттесняя противника для создания "санитарной зоны" вдоль российской государственной границы на харьковском... РИА Новости, 28.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
2026
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Бойцы "Севера" оттесняет ВСУ на Харьковском направлении

РИА Новости: ВС России продолжают оттеснять ВСУ на Харьковском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Группировка войск "Север" ежедневно продвигается, оттесняя противника для создания "санитарной зоны" вдоль российской государственной границы на харьковском направлении, сообщили в Минобороны России.
Расчеты гаубиц Д-30 группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, огневые средства, укрепления и пункты управления БПЛА подразделений ВСУ в зоне проведения СВО на харьковском направлении.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы Российской Федерации. Войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов", - говорится в сообщении ведомства.
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
