Причину смерти россиянина на Бали пока не удалось установить - РИА Новости, 28.01.2026
19:31 28.01.2026
Причину смерти россиянина на Бали пока не удалось установить
Врачи на индонезийском острове Бали пока не смогли установить причину смерти гражданина России, тело мужчины находится в морге, сообщают в медучреждении на... РИА Новости, 28.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Сотрудник полиции на Бали
Сотрудник полиции на Бали
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции на Бали. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Врачи на индонезийском острове Бали пока не смогли установить причину смерти гражданина России, тело мужчины находится в морге, сообщают в медучреждении на острове.
Ранее в российском посольстве в Индонезии РИА Новости сообщали, что российские дипломаты выясняют причины смерти гражданина РФ, полицией острова было установлено, что мужчина скончался от сердечного приступа.
"В настоящее время тело Романа хранится в морозильной камере нашего морга. Что касается причины смерти, мы не можем ее установить, поскольку его осматривал врач из другой клиники, а вскрытие еще не проводилось", - сообщили aif.ru в местной больнице Ari Canti.
Газета напомнила, что тело россиянина нашли в гостиничном номере в районе Убуд на Бали, где он жил с июня 2025 года, 27 января он умер.
