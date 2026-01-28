Причину смерти россиянина на Бали пока не удалось установить

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Врачи на индонезийском острове Бали пока не смогли установить причину смерти гражданина России, тело мужчины находится в морге, сообщают в медучреждении на острове.

"В настоящее время тело Романа хранится в морозильной камере нашего морга. Что касается причины смерти, мы не можем ее установить, поскольку его осматривал врач из другой клиники, а вскрытие еще не проводилось", - сообщили aif.ru в местной больнице Ari Canti.