Причину смерти россиянина на Бали пока не удалось установить
Врачи на индонезийском острове Бали пока не смогли установить причину смерти гражданина России, тело мужчины находится в морге, сообщают в медучреждении на... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T19:31:00+03:00
2026-01-28T19:31:00+03:00
2026-01-28T19:31:00+03:00
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Врачи на индонезийском острове Бали пока не смогли установить причину смерти гражданина России, тело мужчины находится в морге, сообщают в медучреждении на острове.
Ранее в российском посольстве в Индонезии
РИА Новости сообщали, что российские дипломаты выясняют причины смерти гражданина РФ
, полицией острова было установлено, что мужчина скончался от сердечного приступа.
"В настоящее время тело Романа хранится в морозильной камере нашего морга. Что касается причины смерти, мы не можем ее установить, поскольку его осматривал врач из другой клиники, а вскрытие еще не проводилось", - сообщили aif.ru в местной больнице Ari Canti.
Газета напомнила, что тело россиянина нашли в гостиничном номере в районе Убуд на Бали
, где он жил с июня 2025 года, 27 января он умер.