В Воронеже прокомментировали видео, где мужчина спускает ребенка из окна - РИА Новости, 28.01.2026
16:25 28.01.2026
В Воронеже прокомментировали видео, где мужчина спускает ребенка из окна
В Воронеже прокомментировали видео, где мужчина спускает ребенка из окна
2026-01-28T16:25:00+03:00
2026-01-28T16:25:00+03:00
происшествия
воронеж
воронеж
2026
происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
В Воронеже прокомментировали видео, где мужчина спускает ребенка из окна

ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Видео, где мужчина спускает на тросе ребёнка из окна, после публикации которого правоохранители начали проверку, снято не в Воронеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
В Telegram-каналах и местных СМИ распространилось видео, как мужчина на тросе спускает ребёнка из окна на несколько этажей и поднимает обратно. Сообщается, что мужчина выпивал с товарищами и решил устроить ребёнку "аттракцион". По данным авторов, ребёнка начали спускать с седьмого этажа. В некоторых Telegram-каналах утверждалось, что видео снято в Воронеже.
"Видео, где мальчика на тросе спускают из окна, было снято не в Воронеже", — сообщили власти.
Региональные прокуратура, СУСК и УМВД начали проверку после распространения видео в местных СМИ и Telegram-каналах.
ПроисшествияВоронеж
 
 
