В Воронеже прокомментировали видео, где мужчина спускает ребенка из окна
В Воронеже прокомментировали видео, где мужчина спускает ребенка из окна
Видео, где мужчина спускает на тросе ребёнка из окна, после публикации которого правоохранители начали проверку, снято не в Воронеже, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.01.2026
происшествия
воронеж
В Воронеже прокомментировали видео, где мужчина спускает ребенка из окна
ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Видео, где мужчина спускает на тросе ребёнка из окна, после публикации которого правоохранители начали проверку, снято не в Воронеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
В Telegram-каналах и местных СМИ распространилось видео, как мужчина на тросе спускает ребёнка из окна на несколько этажей и поднимает обратно. Сообщается, что мужчина выпивал с товарищами и решил устроить ребёнку "аттракцион". По данным авторов, ребёнка начали спускать с седьмого этажа. В некоторых Telegram-каналах утверждалось, что видео снято в Воронеже
"Видео, где мальчика на тросе спускают из окна, было снято не в Воронеже", — сообщили власти.
Региональные прокуратура, СУСК и УМВД начали проверку после распространения видео в местных СМИ и Telegram-каналах.