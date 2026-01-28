В Воронеже прокомментировали видео, где мужчина спускает ребенка из окна

ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Видео, где мужчина спускает на тросе ребёнка из окна, после публикации которого правоохранители начали проверку, снято не в Воронеже, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

В Telegram-каналах и местных СМИ распространилось видео, как мужчина на тросе спускает ребёнка из окна на несколько этажей и поднимает обратно. Сообщается, что мужчина выпивал с товарищами и решил устроить ребёнку "аттракцион". По данным авторов, ребёнка начали спускать с седьмого этажа. В некоторых Telegram-каналах утверждалось, что видео снято в Воронеже

"Видео, где мальчика на тросе спускают из окна, было снято не в Воронеже", — сообщили власти.