В Воронеже мужчина устроил ребенку экстремальный аттракцион
11:10 28.01.2026
В Воронеже мужчина устроил ребенку экстремальный аттракцион
происшествия
воронеж
воронежская область
воронеж
воронежская область
происшествия, воронеж, воронежская область
Происшествия, Воронеж, Воронежская область
В Воронеже мужчина устроил ребенку экстремальный аттракцион

В Воронеже мужчина спустил ребенка из окна многоэтажки на тросе

Кадр видео из соцсетей
Кадр видео из соцсетей
ВОРОНЕЖ, 28 янв - РИА Новости. Пьяный воронежец устроил ребенку экстремальный аттракцион: спустил его из окна многоэтажки, а затем поднял обратно, прокуратура начала проверку, сообщили в ведомстве.
В Telegram-каналах и местных СМИ распространилось видео, где мужчина на тросе спускает ребёнка из окна на несколько этажей и поднимает обратно. Сообщается, что мужчина выпивал с товарищами и решил устроить ребёнку "аттракцион". По данным авторов, ребёнка начали опускать с седьмого этажа, а затем подняли обратно.
"Прокуратурой области организована проверка по публикациям средств массовой информации о происшествии с несовершеннолетним. По данным СМИ, воронежец во время распития спиртного устроил мальчику экстремальный аттракцион, спустив его на тросе из окна многоэтажного дома в городе Воронеже, а затем подняв обратно, подвергнув жизнь ребенка опасности", — сообщили в Telegram-канале прокуратуры Воронежской области.
В прокуратуре добавили, что оценят действия родителей ребенка и органов системы профилактики в ходе проверки.
ПроисшествияВоронежВоронежская область
 
 
