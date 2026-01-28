В Воронеже мужчина устроил ребенку экстремальный аттракцион

В Telegram-каналах и местных СМИ распространилось видео, где мужчина на тросе спускает ребёнка из окна на несколько этажей и поднимает обратно. Сообщается, что мужчина выпивал с товарищами и решил устроить ребёнку "аттракцион". По данным авторов, ребёнка начали опускать с седьмого этажа, а затем подняли обратно.