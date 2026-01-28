Володин призвал не делать из работы депутатов показуху

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ограничение работы фотографов в зале пленарных заседаний Госдумы создает возможность, чтобы работа депутатов была прежде всего, не следует делать из нее "показуху", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Госдумы , балкон зала пленарных заседаний палаты, изначально предназначенный для работы операторов федеральных телеканалов, возвращается к прежнему режиму работы.

"Зачем из работы делать показуху, для чего? А потом, для чего взять и способствовать развитию самых, если хотите, не очень правильных черт характера - подсмотреть, подглядеть, причем не лучшее, а худшее. Потому что лучшее, как правило, не замечают. А вот на худшее: вдруг кто-то зевнул, не то потрогал или посмотрел не эту книгу, а другое. И тут-то вы как раз момент этот ухватили. И целый день на этих моментах свою жизнь строите. К чему это приведет? К серьезным отклонениям психики", - сказал Володин журналистам.

"Мы бережно относимся в первую очередь к вам. Ну и, конечно, создаем возможности для работы депутатам, чтобы работа была прежде всего, а уже телевидение, фотографы - это все вторично", - добавил председатель Госдумы.

Он отметил, что Госдума работает в прямом эфире, ее заседания транслируются в интернете в реальном режиме времени.