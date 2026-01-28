Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал не делать из работы депутатов показуху
17:05 28.01.2026
Володин призвал не делать из работы депутатов показуху
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Ограничение работы фотографов в зале пленарных заседаний Госдумы создает возможность, чтобы работа депутатов была прежде всего, не следует делать из нее "показуху", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Как ранее сообщили РИА Новости в пресс-службе Госдумы, балкон зала пленарных заседаний палаты, изначально предназначенный для работы операторов федеральных телеканалов, возвращается к прежнему режиму работы.
"Зачем из работы делать показуху, для чего? А потом, для чего взять и способствовать развитию самых, если хотите, не очень правильных черт характера - подсмотреть, подглядеть, причем не лучшее, а худшее. Потому что лучшее, как правило, не замечают. А вот на худшее: вдруг кто-то зевнул, не то потрогал или посмотрел не эту книгу, а другое. И тут-то вы как раз момент этот ухватили. И целый день на этих моментах свою жизнь строите. К чему это приведет? К серьезным отклонениям психики", - сказал Володин журналистам.
"Мы бережно относимся в первую очередь к вам. Ну и, конечно, создаем возможности для работы депутатам, чтобы работа была прежде всего, а уже телевидение, фотографы - это все вторично", - добавил председатель Госдумы.
Он отметил, что Госдума работает в прямом эфире, ее заседания транслируются в интернете в реальном режиме времени.
"Это данность сегодняшнего дня. На это никто не посягает, а всё остальное мы должны всё-таки беречь вас в первую очередь, не прививать вам плохих привычек, а если они уже у кого-то привиты, надо от них отвыкать. Ну и, конечно, все должны работать, работать и работать", - добавил Володин.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Володин открыл сбор вопросов к отчету правительства в Госдуме
