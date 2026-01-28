Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал, к чему приводят санкции против России
15:32 28.01.2026
Володин рассказал, к чему приводят санкции против России
Санкции против России приводят к тому, что люди погибают, РФ делает все, чтобы поставлять нефть и газ в другие страны, чтобы люди не мерзли, заявил председатель РИА Новости, 28.01.2026
россия, сша, вячеслав володин, госдума рф, nbc
Россия, США, Вячеслав Володин, Госдума РФ, NBC
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Санкции против России приводят к тому, что люди погибают, РФ делает все, чтобы поставлять нефть и газ в другие страны, чтобы люди не мерзли, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Число погибших в США из-за обрушившейся на страну снежной бури выросло по меньшей мере до 51, сообщает телеканал NBC.
Флаги Словакии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Словакии назвали импорт газа из России экономически выгодным решением
Вчера, 05:01
«
"В этих непростых условиях мы делаем всё для того, чтобы и нефть, и газ поставлялись в другие страны. Для того, чтобы там люди не мёрзли. А вот санкции приводят к тому, что люди погибают, замерзают", - сказал Володин на видео, которое опубликовано в его канале на платформе Max.
По его словам, необходимо "думать головой", прежде чем такие решения принимать, и заниматься делом, а не противодействовать развитию других стран. "Релокантам, которые уехали в эти страны: тот, кто не запасся тёплыми вещами, видите, с чем может столкнуться? Можно не приехать оттуда", - добавил председатель Госдумы.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Экс-аналитик ЦРУ оценил политику ЕС по отказу от нефти и газа из России
22 декабря 2025, 04:03
 
Россия США Вячеслав Володин Госдума РФ NBC
 
 
