Володин рассказал, к чему приводят санкции против России

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Санкции против России приводят к тому, что люди погибают, РФ делает все, чтобы поставлять нефть и газ в другие страны, чтобы люди не мерзли, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"В этих непростых условиях мы делаем всё для того, чтобы и нефть, и газ поставлялись в другие страны. Для того, чтобы там люди не мёрзли. А вот санкции приводят к тому, что люди погибают, замерзают", - сказал Володин на видео, которое опубликовано в его канале на платформе Max.
По его словам, необходимо "думать головой", прежде чем такие решения принимать, и заниматься делом, а не противодействовать развитию других стран. "Релокантам, которые уехали в эти страны: тот, кто не запасся тёплыми вещами, видите, с чем может столкнуться? Можно не приехать оттуда", - добавил председатель Госдумы.
